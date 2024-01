Pas encore à 100 % de son potentiel, Semi Radradra a pourtant semblé essentiel dans la victoire lyonnaise.

"C’est drôle comme Radradra paraît nonchalant, sur certaines actions on a l’impression qu’il joue à moitié de son potentiel.

- Oui, c’est un semi-Radradra."

Désolé pour ce piètre jeu de mot, mais la tentation était trop forte de partager cet échange avec notre voisin de tribune. Parce qu’il convenait de développer ici notre pensée même si l’entraîneur de l’attaque lyonnaise AB Zondagh, se montrait un tantinet plus généreux que nous. "Semi Radradra est pour moi 60 % de ce qu’il peut faire, estimait le Sud-Africain. Mais c’est un joueur de classe mondiale qui élève le niveau des joueurs autour de lui." À l’image d’un Alfred Parisien plus que jamais à son aise au poste de deuxième centre, d’un Léo Berdeu qui n’a jamais hésité à prendre des initiatives, et surtout d’un Davit Niniashvili qui n’a probablement jamais connu aussi peu de déchet en 80 minutes tout en affichant une connexion naturelle avec le Fidjien, à l’image de cette immense sautée qui bluffa Crossdale provoqua l’essai de la gagne marqué par Baptiste Couilloud.

"On a de très bons joueurs au centre, mais les très grands joueurs font briller les autres et lui a beaucoup de cordes à son arc, admirait l’ailier Vincent Rattez. Semi a de l’expérience, il est grand, costaud, et il est surtout capable de faire jouer après lui, que ce soit avant ou après contact. Et surtout, il a cette faculté à nous rassurer sur les ballons merdiques. Il faut lui laisser le temps de prendre ses marques avec nous, mais quand on le voit réussir à passer les bras, c’est plaisant pour toute l’équipe."

Et payant, surtout, comme sur l’essai de Liam Allen (29e) qu’il décanta d’un magnifique offload pour... Niniashvili. Autant dire que dès lors qu’il sera pleinement confiant en son ischio, un Radradra à 100 % pourrait s’avérer un atout encore plus considérable pour le Lou...