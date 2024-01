L'Aviron bayonnais a été accroché toute la rencontre par Oyonnax. S'il ne faut pas réduire la bonne performance d'Oyonnax à ça, les joueurs de l'Ain ont pu bénéficier de la fatigue encore présente du côté des Basques depuis la rencontre contre Exeter.

Comment l’Aviron a-t-il pu passer d’une prestation somptueuse face à Exeter à un match bien médiocre pour le retour à l’ordinaire du Top 14 ? Les premiers concernés, joueurs et entraîneurs, l’avaient bien vu venir. Histoire de pression, bien sûr, d’obligation de résultat. Mais à ce point… "Est-ce qu’on est resté sur l’euphorie ?, pose Camille Lopez. Je ne sais pas. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir été mis en garde par le staff, par Denis (Marchois) qui l’a répété avant le match."

Les Bayonnais ont eu beau chercher ce qui leur a valu de produire la plus mauvaise prestation de la saison à domicile, l’explication n’a pas jailli. L’adversaire, bien sûr, s’est engouffré dans la lézarde. Avec délectation. Mais un autre paramètre s’est invité dans le démêlé de l’après-match : la fatigue. Oui, il n’a pas échappé à l’observateur que les Basques semblaient émoussés. Confirmation dans les propos de Grégory Patat : "J’ai vu beaucoup de joueurs performants la semaine dernière être dans le dur. Leur langage corporel exprimait leur manque d’énergie. Ça manquait de déplacement. Au-delà de ce quatorzième match d’affilée, il ne faut pas occulter l’énergie qu’on a perdue. On ne va pas s’en servir d’excuse mais ce match d’Exeter a été énergivore pour certains." Camille Lopez le constatait aussi, amertume en plus : "C’est sûr qu’on arrive à une certaine forme d’usure. Il y a un peu de fatigue pour ceux qui ont tout enchaîné. Mais est-ce qu’on peut se cacher derrière ça quand on reçoit Oyo qui joue le maintien comme nous ? Je pensais que la fatigue passerait outre sur un match comme celui-là. Force est de constater que non."

Mais aucun regret d’avoir disputé cette Champions Cup sans retenue n’a perlé. L’aventure aura été belle et, finalement… sans conséquence.