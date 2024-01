Posolo Tuilagi pilier droit, le débat a existé ces dernières semaines. Fabien Galthié y a mis fin, le joueur de l'Usap restera en deuxième ligne.

Depuis ses débuts fracassants avec l'Usap il y a presque un an, Posolo Tuilagi est perçu comme un des talents les plus prometteurs du rugby français. D'autant qu'il a confirmé les bonnes premières impressions, en remportant la Coupe du monde avec les U20 puis en s'imposant comme un titulaire dans son club formateur de Perpignan. Alors, forcément, il fait partie des joueurs suivis par le sélectionneur Fabien Galthié. Beaucoup pensaient même qu’il pourrait figurer dans cette première liste de 34 éléments appelés pour préparer le premier match du Tournoi des 6 Nations, contre l’Irlande, le 2 février prochain, à Marseille. Ce n'est sûrement que partie remise pour le joueur de 19 ans, qui pourrait se consoler en étant convoqué avec les U20.

De la partie en Argentine

Lors du long entretien qu'il nous a accordé, Fabien Galthié a évoqué Posolo Tuilagi, par le prisme d’un éventuel repositionnement au poste de pilier droit. Ce débat s'est invité dans la place en raison d’une taille relativement petite pour le deuxième ligne du Catalan (1,92 m et 149 kg). Et pour cause. Selon nos informations, l’idée a été évoquée. "Elle n’est pas farfelue, cette idée, a répondu Galthié. Mais il ne veut pas. Et la première qualité d’un pilier droit, c’est d’avoir envie d’y jouer et d’y combattre."

Le staff du XV de France, dont Patrice Arlettaz qui a entraîné le fils d'Henry Tuilagi à l'Usap, compte bien suivre la progression du joueur de l’Usap, qui pourrait être appelé lors d’un prochain rassemblement en cas de blessure. Assurément, il sera de la partie pour la tournée en Argentine l’été prochain. Pour l’heure, Emmanuel Meafou et Romain Taofifenua sont les deux droitiers de la deuxième ligne, Paul Willemse n’est pas oublié, mais l’avenir semble bien promis à Posolo Tuilagi et Emmanuel Meafou.