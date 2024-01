L'Italien de Perpignan Tommaso Allan était l'invité de l'émission viàMidol Des Mauls et Débats. Il est revenu sur le jeu proposé par l'Usap ces dernières semaines.

Invité de l'émission viàMidol Des Mauls et Débats, le demi d'ouverture ou arrière de Perpignan Tommaso Allan est revenu sur les derniers succès de son équipe, avec un bonus offensif pris contre Bayonne, et un succès sur la pelouse du Castres olympique. Il a été questionné par les journalistes en plateau sur le jeu offensif proposé régulièrement par les Catalans.

"Il faut utiliser les points forts de l'équipe. On a une bonne ligne de trois-quarts, donc il faut l'utiliser", a-t-il expliqué. L'international italien (30 ans, 79 sélections) va même plus loins en expliquant : "On veut jouer, c'est ça notre ADN." S'il a avoué que les relations entre les trois-quarts de Perpignan et leur manager Franck Azéman sont bonnes et qu'elles contribuent au développement de ce jeu parfois flamboyant, il est, néanmoins, resté réaliste. Pour l'ancien joueur des Harlequins, les Catalans ont "un gros paquet d'avants" et devront donc aussi compter sur le huit de devant pour aller chercher un troisième maintien d'affilée dans l'élite du rugby français.