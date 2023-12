Le manager catalan a apprécié autant le résultat que la manière proposée par sa formation. Sans évoquer le match référence, son équipe a clairement hissé ses standards face à Bayonne.

Peut-on dire que la soirée de vendredi fut bonne sur tous les aspects pour Perpignan ?

C’était un match dense (victoire bonifiée 36-10, N.D.L.R.). Si on regarde les quatre-vingts minutes, c’était consistant de bout en bout. Nous n’étions pas capables de produire cette prestation jusqu’à présent, mais quand la conquête prend le dessus, c’est plus simple même si des pistes d’amélioration seront à scruter.

Que dire de cette opération comptable positive vis-à-vis de la concurrence ?

On est sous pression en permanence, comme tout le monde semble vouloir l’indiquer. De notre côté, on se concentre sur ce que nous pouvons maîtriser, la façon dont on s’entraîne et le comportement qu’on propose sur le terrain. Avant les fêtes, c’est un plaisir ce type de résultat!Maintenant, nous allons plusieurs jours pour préparer le déplacement à Castres, un autre endroit où on sera attendus.

L’autre satisfaction est qu’un bonus offensif est venu récompenser votre équipe…

L’envie de prendre le maximum de points, bien sûr qu’on l’avait. Mais prétendre que c’était le cas face à Bayonne serait arrogant à la pause. C’était important de le prendre quand, par ailleurs, on l’a laissé filer en d’autres circonstances. Les garçons furent appliqués pour y parvenir.

L’investissement fut général, ne laissant aucun doute ou presque sur l’issue de la rencontre…

C’est une question d’implication.La Challenge Cup a permis à certains de se régénérer, à d’autres de se montrer. Et si le résultat n’était pas présent, je ne pouvais pas reprocher l’engagement. C’est vrai que certains secteurs étaient plutôt pauvres, mais je voyais à l’entraînement les choses évoluer dans le bon sens. Maintenant, il s’agit de ne pas s’endormir sur ce qui s’est produit face aux Basques.

Lire aussi : le classement de Perpignan en Top 14

Avec des secteurs qui progressent globalement, à quel point enchaîner les rencontres sera-t-il important pour conserver cette relative dynamique ?

Tous les week-ends, c’est âpre, on voit que les oppositions sont toujours aussi musclées. Il faut donc parvenir à répéter ce rugby qui nous paye, même si le moindre relâchement peut te punir. On va maintenir notre effectif en éveil en permanence, même si tous les joueurs ne pourront pas disputer l’intégralité de ce qui nous attend. Mais il faut hisser le niveau général et conserver la fraîcheur.

Des essais sur plusieurs registres furent inscrits. Percevez-vous une adhésion du groupe ?

Quand je vois nos ballons portés, nos contre-attaques, y compris nos turnovers, je n’ai vu que des choses positives. Avec ou sans le ballon d’ailleurs, j’en tire comme conclusion du positif et que les garçons pourront s’appuyer dessus comme une référence. Contre le vent, on a quand même pris l’initiative. Ce sont des choses que le groupe doit s’approprier sur la durée pour évoluer sur d’autres registres.

On a senti une équipe de l’Usap qui prenait conscience de ses qualités.Est-ce le fameux déclic attendu ?

Cela s’appelle la confiance, ni plus ni moins. J’ai envie de voir l’équipe ne pas s’affoler quand le jeu est plus dur, de construire ses matchs avec intelligence. Je suis content de ce que j’ai vu avec mon staff, avec l’envie de livrer des contenus de qualité. Cela passera par des fondamentaux très propres et une envie collective de s’en sortir lors des prochaines semaines qui nous attendent.