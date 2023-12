Perpignan s'est enfin libéré ! Les Catalans se sont imposés 36-10 face à l'Aviron bayonnais en affichant les ambitions offensives qui leur manquaient tant depuis le début de la saison. Un succès de bon augure qui relance totalement la course au maintien en Top 14.

Perpignan ne pouvait sans doute pas rêver mieux à l'aube de fêter noël. Ce bonus offensif est ô combien précieux comptablement mais aussi et surtout pour ce groupe en manque de confiance depuis le début de la saison. Face à Bayonne les Catalans ont retrouvé le jeu offensif qui leur va si bien !

Dans la Troisième Mi-Temps les journalistes du Midi olympique reviennent sur ce succès. Et une chose est sûre, avec les victoires de Perpignan et Montpellier lors de cette 10e journée du championnat, la lutte pour le maintien est plus que jamais relancé !