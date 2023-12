Pour cette 11ème journée de Top 14, notre rédaction voit exclusivement des victoires à domicile. Pour nous, Lyon devrait souffler un bon coup et battre Montpellier, tout comme La Rochelle qui l'emporte contre Toulouse.

Oyonnax - Pau

Les Oyomen restent sur deux défaites en championnat. Une grande correction sur la pelouse du Racing 92 (66-10) et une défaite serrée et à haut suspense sur leur pelouse contre l'équipe du moment l'Union Bordeaux-Bègles. La dynamique n'est pas au beau fixe et s'en sortir ne sera pas chose aisée. Après le premier et le quatrième du Top 14, voilà qu'Oyo reçoit le dauphin palois. Un challenge de taille pour les hommes de Joe El-Abd juste avant de finir l'année. Côté Palois, on se méfie de Charles-Mathon à l'image du manager Sebastien Piqueronnies. Il considère que son équipe doit se préparer à "jouer un match extrêmement difficile après une semaine très courte". Pour autant, les Béarnais envoient une grosse équipe du côté de l'Ain et pourraient accrocher un bonus défensif, au minimum.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Pau

Clermont - Bordeaux-Bègles

C'est le match du vendredi soir et une affiche qui peut s'avérer fort intéressante. D'un côté, le Clermont d'Urios est fait d'irrégularité cette saison et aspire à retrouver les sommets. Sans leur maître à jouer et leader Urdapiletta, les Clermontois (8ème au classement) devront trouver les ressources pour mettre à mal les joueurs de l'UBB. Des Bordelais en grande forme, qui restent eux sur une série de cinq matchs victorieux, avec un contenu qui est probablement l'un des meilleurs proposés actuellement. Yannick Bru et ses hommes, malgré une équipe remaniée, auront à cœur de faire bonne impression pour montrer que la concurrence est au niveau.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Lyon - Montpellier

Le match de la peur de ce week-end est ici. Les Lyonnais, douzièmes au classement, restent sur deux défaites et notamment une lourde déconvenue à Bordeaux-Bègles. Sans leur deuxième ligne Romain Taofifenua, suspendu, Lyon perd en densité devant et compte toujours une infirmerie remplie plus que de raison. Pour ces explications, le Lou devra se méfier des Montpellierains, eux en reprise de confiance après leurs trois succès consécutifs. Le MHR, depuis l'arrivée de son nouveau staff, compte un bilan positif (3 victoires pour 2 défaites). Une rencontre qui sent la poudre donc mais dont les Rhodaniens devraient sortir vainqueurs.

Notre pronostic : Lyon l'emporte

Bayonne - Racing 92

Rencontre entre Ciel et Blanc à Jean-Dauger ! Dans un antre où ils n'ont connu que la victoire depuis septembre 2022, l'Aviron bayonnais reçoit un Racing 92 leader. Défaits dernièrement à Aimé Giral en ayant été largement dominés et actuellement dixièmes, les Basques voudront frapper un grand coup en s'offrant le scalp du leader francilien. Les Racingmen sont aussi impressionnants à l'extérieur avec 11 points glanés loin de leur arena. Une victoire dans cette forteresse imprenable affirmerait un peu plus la force de frappe des hommes de Stuart Lancaster.

Notre pronostic : Bayonne l'emporte

Toulon - Stade français

Cinquième au classement à l'aube de fêter la nouvelle année, ce RCT se montre bien plus à la hauteur de ses ambitions que la saison dernière. Alors que le projet de Pierre Mignoni et son staff commencent à arriver à maturation, les Toulonnais semblent plus en confiance que jamais malgré la perte de Baptiste Serin et une récente défaite sur la pelouse du Stade toulousain. Fort d'un bloc de quatre victoires consécutives avant la parenthèse en Investec Champions Cup, Toulon aura à cœur de faire oublier cette défaite au Stadium. Face à un Stade français également en forme dans ce début de championnat, la tâche ne sera pas aisée mais difficile d'imaginer Charles Ollivon et ses coéquipiers laisser passer ces précieux points dans la course au top 6.

Notre prono : victoire de Toulon

La Rochelle - Toulouse

C'est le choc de cette fin d'année entre une équipe toulousaine longue au démarrage et une équipe rochelaise en plein doute. Les hommes de Ronan O'Gara se retrouvent actuellement à la neuvième place du classement et doivent impérativement reprendre des forces pour espérer retrouver le top 6 au plus vite. La marge de manœuvre est de plus en plus étroite et les Rochelais le savent bien. À ce titre, le retour de Grégory Alldritt n'arrive-t-il pas au meilleur des moments ? Il semblerait que si. Avec la perte de Jonathan Danty (suspendu suite à un carton rouge) le troisième ligne sera ô combien important pour les siens. Dans l'urgence de renouer avec la victoire, difficile de croire que ce Stade rochelais ne s'imposera pas face aux Toulousains.

Notre prono : victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Toulouse

Castres - Perpignan

Comme toujours ces Castrais, doucement mais sûrement, font leur bout de chemin dans ce championnat pour se retrouver à la sixième place du classement. Tout l'intérêt et donc de ne pas en sortir pour passer les fêtes au chaud et cela passera par un succès face à l'Usap. Malgré le regain d'énergie de Perpignan, il est impossible d'assurer que cela sera suffisant face à une équipe castraise sûre de ses forces et qui aura à cœur de faire oublier la défaite sur la pelouse de Montpellier le week-end dernier.

Notre prono : victoire de Castres

Cette 11ème journée de Top 14 débutera ce vendredi et se terminera dimanche à 21h05.