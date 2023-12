Lors de cette 9e journée de Top 14, plusieurs joueurs se sont signalés par des doublés. C'est le cas de Damian Penaud, Enzo Hervé ou de Léo Barré, qui s'offrent, ainsi, une place dans notre XV de la semaine.

Le XV de la semaine de cette 9e journée de Top 14 est marqué par l'emprunte du Mondial 2023. Damian Penaud y a sa carte de fidélité, Reda Wardi et Jonathan Danty illustrent le réveil des internationaux français du Stade rochelais ou encore un joueur plus jeune qui vient toquer à la porte des Bleus : Léo Barré. On y retrouve aussi Marcos Kremer et Santiago Arata... Chacun dans leur registre !