Le virage nord du stade Chaban-Delmas sera rénové pour des raisons de sécurité. Son accès sera donc interdit à partir de ce samedi, à l'occasion du match UBB-Perpignan, et ce pendant quelques mois.

Ce samedi, une partie des tribunes du stade Chaban-Delmas sera inaccessible. Plus exactement, il s'agit du virage nord dans sa partie haute qui sera encombré à partir du match entre l'Union Bordeaux-Bègles et Perpignan. La raison, c'est "une faiblesse de la structure et des fondations" pointée par la mairie de Bordeaux ce vendredi, et faisant suite à un audit patrimonial engagé depuis trois ans. "Cette partie ne sera plus exploitée jusqu'à la réalisation de travaux de confortement pendant quelques mois."

Cela concerne 3400 places couvertes, alors que le stade datant de 1924 en comporte 33200. Pour rappel, il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le mois d'octobre 2022. L'Union Bordeaux-Bègles de son côté rappelle que "les autres parties du stade sont totalement sécurisées et ouvertes au public" et que les pensionnaires du virage nord haut (abonnés ou spectateurs occasionnels) seront replacés. Pour cela, il faudra se rendre aux guichets situés boulevard Maréchal-Leclerc - Arche Chaban, ouverts exceptionnellement dès 14h30 samedi, pour obtenir un nouveau billet.