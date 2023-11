Top 14 - Stuart Lancaster (Racing 92) : « On a eu du courage »

Face à la presse, le manager des Ciel et Blanc a mis en avant la belle deuxième période de son équipe. Il a également regretté le manque de précision de ses ouailles dans un début de partie complètement manqué.

Pourquoi le Racing 92 a-t-il montré un visage si pâle en première période ?

On savait à quel point il est difficile de venir jouer à Mayol, et plus généralement à l’extérieur. Ces rencontres requièrent une précision quasiment chirurgicale. On n’a pas su l’être en première période. On a enchaîné plusieurs erreurs d’affilée, et cela a eu le mérite de mettre Toulon dans une position positive pour marquer. On a notamment manqué plusieurs réceptions de coup d’envoi. En deuxième période, on a continué à prendre trop de points faciles. Mais, on doit retirer du positif sur le caractère. On a mis beaucoup d’envie pour revenir dans le match. On meurt à cinq points, mais on a eu le mérite de ne rien lâcher.

Avez-vous des raisons qui expliquent ce départ manqué ?

On doit gagner en consistance entre les matchs mais aussi au sein d’un même match. Si on dresse le bilan de l’an dernier, c’est un mal qui a suivi le Racing 92. On essaie de travailler dessus mais cela demande du temps car il y a un nouveau staff, avec des joueurs qui arrivent au fur et à mesure de la coupe du Monde. Je reste heureux du comportement de mon groupe en deuxième période. On a réalisé une contre-performance en première, mais on a su ramener un défensif.

Quels sentiments prédominent au terme de cette partie ?

Je suis déçu, et à la fois heureux (rires). Les deux sentiments se mêlent. Mais si on refait l’analyse de cette rencontre, on a eu la malchance de perdre des deuxièmes ligne assez tôt dans cette rencontre avec Chouzenoux et Sanconnie. En fin de première période, on a le malheur que Diallo prenne un jaune… On n’était pas dans les meilleures dispositions pour mettre en difficulté le RCT. C’est pour ça que je suis heureux de l’état d’esprit de l’équipe. On a eu du courage. On a très bien fini la rencontre sur le plan physique, en répétant les tâches. On a été au rendez-vous. On doit capitaliser sur ces points même s’ils restent beaucoup de points à gommer.

Arundell a éclaboussé ce choc de son talent…

Il faut mettre cela en perspective avec le fait qu’il n’a que 21 ans ! C’est un joueur qui doit accomplir encore beaucoup de travail. Il est d’un plan de développement constant. On est honorés qu’il ait marqué trois essais face à Toulon, mais il a encore du travail pour qu’il puisse continuer à performer à haut niveau. Le Top 14 est une compétition très difficile, et il ne doit pas s’arrêter au fait d’avoir inscrit un triplé. C’est bien, mais il faut aller plus loin.

Comment avez-vous jugé les retours de Fickou et Woki ?

Ce n’était pas un match facile avec des circonstances délicates pour Cameron, qui est passé en deuxième ligne avec les blessures. Ils ont montré du leadership. Ils ont été très bons. Je les entraîne depuis peu de temps, mais je suis heureux de les avoir. C’est même un privilège d’avoir de tels joueurs dans cet effectif.

Que faudra-t-il modifier pour le derby parisien ?

On aura peu de récupération avant ce derby. On vient de finir cette partie, et on joue le Stade Français le samedi, à 15 heures. On doit le prendre en considération. On devra éviter les erreurs de base pour lancer l’adversaire. Je veux que le groupe soit meilleur sur les fondamentaux. Ce bloc sera délicat car on a six matchs avant le début de la coupe d’Europe. On joue quatre fois à l’extérieur pour seulement deux à la maison. Il faudra être à la hauteur car sinon on sera en difficulté. On continue à travailler pour viser un succès à l’extérieur.