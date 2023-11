Ces derniers jours, la quasi-totalité des Mondialistes du Racing 92 ont fait leur retour dans les Hauts-de-Seine. Le club francilien, actuellement dauphin de la Section paloise en Top 14, devrait donc rapidement pouvoir tourner à pleine puissance...

D’ici peu, le Racing 92 retrouvera l’intégralité de ses "mondialistes" et si, la semaine dernière face au Lou (22-20), le Diable Rouge Will Rowlands ou encore les Tricolores Cameron Woki et Gaël Fickou ont disputé leurs premières minutes sous les couleurs franciliennes cette saison, il semblerait qu’ils soient très prochainement imités par le Puma Juan Imhoff ou l’Anglais Henry Arundell. Le capitaine des Springboks Siya Kolisi, lui, a bel et bien passé une batterie de tests médicaux en début de semaine mais a regagné l’Afrique du Sud dans la foulée afin d’y poursuivre (et d’y terminer) les festivités entourant le deuxième titre consécutif des Springboks. De toute évidence, lui et son compatriote Trevor Nyakane ne seront donc à disposition du manager anglais Stuart Lancaster que fin novembre, et possiblement pour la réception du Stade rochelais à Paris-La Défense-Arena.

Pas de joker médical pour Josua Tuisova

Le Racing, qui talonne actuellement la Section paloise en tête du classement du Top 14, compte quatre victoires en cinq journées de championnat et jusqu’ici, la seule tuile de ce début de saison réussi concerne évidemment la lourde blessure au genou subie par Josua Tuisova, lequel ne sera disponible qu’au moment des phases finales de Champions Cup ou de Top 14… si phases finales il y a, bien évidemment.

Pour autant, le club des Hauts-de-Seine ne devrait pas recruter de joker médical afin de pallier l’absence de la star fidjienne et à ce sujet, le propriétaire du Racing 92 Jacky Lorenzetti nous confiait récemment : "J’ai pu constater depuis le début de saison que nos autres centres étaient en forme : Henry Chavancy et Olivier Klemenczak n’ont jamais déçu ; quant à Francis Saili et Inia Tabuavou, ils ont prouvé contre Lyon à quel point ils pouvaient être de redoutables attaquants. J’ai adoré Saili samedi soir : il fut une vraie pile électrique et on est donc armés à ce poste, je pense. Il ne faut pas oublier, non plus, que les jokers médicaux entrent désormais dans le salary cap et que nous sommes actuellement ric-rac, en la matière". Dont acte.