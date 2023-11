Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la rencontre opposant le Racing 92 et Lyon, comptant pour la 5ème journée de Top 14.

Le Racing réalise un excellent début de saison. Victorieux la semaine passée à Montpellier, les Franciliens reçoivent Lyon avec la possibilité de prendre le trône du Top 14. En face, les Lyonnais sont aussi en confiance après un succès face à Clermont. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h05.