Ils étaient les seuls joueurs à avoir enchaîné au sein du XV de départ : Gabin Villière, Yoram Moefana et Cameron Woki. Attendus au tournant à Lille, ils n’ont pas répondu à toutes les attentes.

Entre les deux premiers XV de départ alignés par Fabien Galthié dans cette Coupe du monde, seuls trois joueurs avaient été reconduits de Saint-Denis à Lille. Les deuxièmes titularisations consécutives de Gabin Villière, Yoram Moefana et Cameron Woki s’expliquaient par la répartition des forces en présence au sein de l’effectif tricolore. Elles pouvaient aussi être perçues comme des mises au défi. Avec un message en filigrane : on sait que vous pouvez faire mieux.

Face aux Blacks, Gabin Villière n’avait pas été particulièrement inspiré : sur les rares ballons à sa disposition, le Toulonnais avait signé des relances trop osées voire malvenues, mettant en danger le collectif. Yoram Moefana avait, lui, débuté le Mondial de la pire des manières avec une montée défensive inopportune ayant ouvert un boulevard à Rieko Ioane ; par la suite, il n’était pas parvenu à créer de différence balle en main, dans un registre de premier attaquant si cher à son alter ego Jonathan Danty ; quant à Cameron Woki, il était apparu discret balle en main, son bilan étant rehaussé par son apport indubitable dans le secteur de la touche. À Lille, ces trois potentiels titulaires étaient attendus au tournant. Au sein d’un collectif en manque de repères, de maîtrise et plus encore, ils ne sont pas parvenus à retrouver leur meilleur niveau. Si on ne peut rien reprocher à Gabin Villière en termes d’engagement – peut-être d’ailleurs sa lucidité en est-elle victime – force est de constater que le Toulonnais a encore connu un déchet inhabituel en attaque : il a perdu deux ballons intéressants et a été souvent contré sur ses tentatives, battant deux défenseurs au passage, tout de même. Sa forme, sujette à caution après une longue absence, ne semble pas être en cause. Peut-être n’est-ce qu’une affaire de déclic.

Quel impact pour la suite ?

De confiance, il est évidemment aussi question pour Yoram Moefana. Le Bordelais enchaîne les prestations en deçà de son potentiel, tout particulièrement lorsqu’il est positionné au centre. En attaque, son apport reste trop faible : il a de nouveau semblé hésitant sur ses prises de balle et n’a pas été en mesure de mettre à profit ses qualités athlétiques face à des adversaires moins dotés. Sa deuxième prestation du Mondial l’a au moins vu hausser son efficacité défensive : ses quinze plaquages réussis – pour un échec – sont à mettre à son crédit. Cameron Woki, enfin, est resté sur courant alternatif : on l’a encore vu à l’aise dans les airs – cinq touches – mais trop peu entreprenant dans le jeu courant.

Concrètement, au-delà de l’impression plus ou moins mitigée laissée par le trio dans le Nord se pose, à plus long terme, la question de la concurrence à leur poste, en sachant que Gabin Villière et Cameron Woki ont débuté ce Tournoi avec le costume de titulaire. Louis Bielle-Biarrey, l’autre option à l’aile, a été peu servi mais était tout de même au bon endroit et au bon moment pour marquer un nouvel essai ; et Romain Taofifenua, s’il a écopé d’un carton jaune, retrouve progressivement le rythme de la compétition et pourrait – à moins d’une suspension – composer une deuxième ligne au côté de Thibaud Flament. L’encadrement va inévitablement être amené à se pencher sur ces sujets lors des prochaines semaines. Et nul doute que le troisième match face à la Namibie lui permettra d’avancer dans sa réflexion. Quant à Yoram Moefana, si sa double titularisation a permis à Jonathan Danty de pouvoir recouvrer ses aptitudes, il n’a pas saisi l’opportunité qui lui était offerte. L’association Danty-Fickou a de beaux jours devant elle.