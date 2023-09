Par un communiqué ce mercredi, la LNR a annoncé que l'ouvreur de Clermont Benjamin Urdapilleta était convoqué devant la commission de discipline après avoir bousculé le manager de La Rochelle, Ronan O'Gara. L'Argentin sera accompagné par son coéquipier Thibaud Lanen, lui aussi cité mais aussi les deux entraîneurs de Montpellier Richard Cockerill et Jean-Baptiste Élissalde.

Et si ce geste d'humeur coûtait plus cher que prévu à Benjamin Urdapilleta ? Samedi soir face à La Rochelle, le demi d'ouverture de Clermont s'est fait remarquer à la 56e minute de jeu en bousculant par deux fois le manager rochelais Ronan O'Gara après que ce dernier l'ait - involontairement semble-t-il - gêné pour récupérer un ballon, alors qu'il se trouvait dans sa zone technique. La vidéo faisant scandale sur les réseaux sociaux, La Rochelle demandait après le match la citation d'Urdapilleta, alors que celui-ci avait échappé au carton jaune pendant la rencontre.

Il semble que les Maritimes aient été entendus puisque ce mardi, la LNR a annoncé dans un communiqué que Benjamin Urdapilleta était convoqué devant la commission de discipline après une citation et un rapport des officiels de match. "Le commissaire à la citation désigné sur cette rencontre a cité le comportement de M. Benjamín

URDAPILLETA pour une action ayant eu lieu à la 56ème minute du match. Le Représentant Fédéral avec les

arbitres n°4 et n°5 désignés lors de cette rencontre, ont également signalé le comportement du licencié

dans leur rapport. La situation visée est susceptible de constituer une infraction aux Règlements Généraux de la LNR et de la FFR."

Cockerill et Elissalde aussi suspendus

Jules Favre a sobrement réagi au geste de Benjamin Urdapilleta sur Ronan O’Gara. Le centre rochelais estime que l’Argentin ne méritait pas un carton jaune.https://t.co/5v9y3m9au5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 2, 2023

L'ouvreur défendra sa cause devant la commission de discipline le 27 septembre 2023 et n'est pas suspendu dans l'attente de cette audience. Il n'est pas le seul à devoir se présenter prochainement devant la commission de discipline. Son coéquipier Thibaud Lanen a été cité lors du même match pour une action ayant eu lieu à la 42ème minute. Toujours en Top 14, les deux Montpelliérains Richard Cockerill et Jean-Baptiste Elissalde sont aussi convoqués après un rapport des officiels de match.

En Pro D2, Anton Bresler (Vannes), Quentin Witt (Montauban), Laurent Arbo (Mont-de-Marsan) et Antoine Leopold (VRDR) sont convoqués.