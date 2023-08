Champion du monde avec l’équipe de France des moins de 20 ans cet été, Hugo Auradou a retrouvé son club dès le mois d’août après une courte coupure, et pour sa troisième saison avec le groupe professionnel, le deuxième ligne voudra poursuivre son apprentissage aux côtés des plus grands.

Hugo Auradou, comme ses coéquipiers palois sélectionnés avec l’équipe de France U20 (Brent Liufau, Clément Mondinat, Théo Attissogbe), a connu un été agité. Pour cause, après la saison 2022-2023 avec la Section, le deuxième ligne est directement parti avec les Bleuets, a disputé une Coupe du monde U20 et a remporté un titre qui a permis aux jeunes tricolores de marquer un peu plus l’histoire. “Depuis deux ans, nous sommes engagés dans cette aventure humaine un peu folle. Tout s’est bien déroulé, que ce soit dans la vie de groupe ou sur le terrain. Elle s’est concrétisée cet été, par ce titre”, apprécie le jeune homme.

Passé le sacre, les Bleuets ont pu profiter de deux jours de fêtes en Afrique du Sud, puis la délégation tricolore est rentrée en France, où les routes de chacun se sont séparées. “À notre retour, nous sommes quelques-uns à être partis en Croatie, poursuit Auradou. Ensuite, nous avons pu profiter d’une semaine de vacances avant d’attaquer la saison.”

Pas de vacances

Dans le Béarn, c’est au début du mois d’août que les internationaux U20 ont fait leur rentrée, le staff palois comptant sur ses jeunes pépites dès le début du championnat. Les vacances attendront, mais à cet âge, le physique tient encore la route.

“La transition entre les Bleuets et Pau s’est bien passée. Nous avons eu le temps de faire la fête là-bas, profiter en rentrant, puis couper. En arrivant au club, nous avons dû nous replonger dedans. Nous avons repris et, dès la semaine d’après, il y avait un match amical face à Castres. Il fallait vite se remettre dedans pour être prêt. Aujourd’hui, physiquement, je me sens très bien. On ne pense pas aux vacances, on s’éclate et on veut progresser. Avec les autres mondialistes, nous avons rattrapé ce que nous devions rattraper. C’est plus agréable que lorsque tu es tout seul. Personnellement, j’étais excité de retrouver le club, de voir ce qui avait changé pendant la préparation, même si le staff n’a pas bougé.”

Ce même staff avait d’ailleurs “dealé” avec ses U20, qu’ils auraient droit à une longue plage de repos, à partir de septembre, pendant la coupure liée à la Coupe du monde.

Bientôt aux côtés de Whitelock

Catalogué depuis un moment comme un des espoirs au poste, Auradou a fait ses premiers pas en Top 14 la saison dernière (8 matchs, 3 titularisations) et cette saison, il compte poursuivre son apprentissage. “Je veux continuer à progresser, prendre en expérience et essayer de jouer dès que je le mérite en Top 14. Je veux m’aider de la Challenge”, dit le garçon qui aura l’occasion d'apprendre aux côtés des plus grands.

Agé de 20 ans et pour sa troisième saison avec les professionnels, Auradou est le cadet des deuxièmes lignes, puisqu’à ce poste, Capelli (26 ans), Ducat et Tagitagivalu (27), Cummins (31) et Metz (32) sont plus âgés et expérimentés. “Je suis très content, ils sont tous très cools avec moi”, glisse-t-il. Après la Coupe du monde, une référence mondiale au poste, Sam Whitelock (34 ans) débarquera dans le Béarn et viendra s’ajouter à la liste des joueurs qui vont guider Auradou dans son apprentissage. “Je suis très heureux de bientôt le côtoyer, poursuit-il. J’ai hâte d’apprendre à côté de lui et de, peut-être, jouer. Ce sera une personne en plus qui pourra, j’espère, m’aider. Dans ma formation, ça ne peut être que positif de m’entraîner tous les jours à côté d’un mec comme ça.” Et ça ne peut que lui permettre de grandir un peu plus.