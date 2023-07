Les Palois sont de retour à l'entraînement avec un nouveau groupe. On analyse ligne par ligne l'effectif de Sébastien Piqueronies et son staff.

Arrières

Également capable de jouer à l’aile, l’Australien Jack Maddocks a enchaîné les prestations de qualité dans le fond du terrain. Adroit sous les ballons hauts, excellent relanceur, il sera le titulaire au poste. À ses côtés, le jeune Théo Attissogbe, actuellement au Mondial avec les Bleuets, va poursuivre son apprentissage. Après avoir découvert le monde professionnel l’an dernier (il avait été très bon face aux Newport Dragons pour sa première), il saisira la moindre opportunité.

Ailiers

Sébastien Piqueronies, le manager de la Section paloise, aime travailler la polyvalence de ses joueurs et dans le fond du terrain, le technicien est servi, puisque Mathias Colombet, Clément Laporte et Thomas Carol peuvent jouer aussi bien à l’aile qu’à l’arrière. Le premier cité a des qualités indéniables de vitesse et son expérience avec France VII (2020-2021) a fait de lui un redoutable attaquant. Le second n’a eu aucun mal à s’adapter à ses nouvelles couleurs l’an passé et il va chercher à continuer sur cette dynamique. Enfin, le troisième continuera d’apprendre aux côtés des plus grands. Le Fijdien Aminiasi Tuimaba, peu en vue la saison dernière à cause d’une blessure, aura envie de se rattraper et lorsqu’il est en forme, le champion olympique à VII (2020) est une arme redoutable. Deux jeunes du centre de formation, Ebenezer Tshimanga (21ans) et Grégoire Arfeuil (18 ans) vont être intégrés à 100 % avec les professionnels pour préparer la suite.

Centres

Pour construire sa ligne d’attaque, le staff aura plusieurs atouts. S’il veut un 12 puissant et casseur de plaquages, il pourra miser sur Jale Vatubua. S’il préfère un premier centre plus joueur et solide défenseur, il optera pour Nathan Decron. En 13, l’explosivité de Tumua Manu ou les qualités de vitesse de Samuel Ezeala seront intéressantes à exploiter. Blessé en cours de saison dernière, Eliott Roudil va devoir se refaire une place dans l’attaque béarnaise et sa polyvalence (il est aussi ailier) plaidera en sa faveur. Meilleur marqueur d’essais l’an dernier (13), retenu pour la préparation à la Coupe du monde, Emilien Gailleton va s’affirmer un peu plus dans le collectif béarnais, où il a impressionné dès son arrivée. International moins de 18, Fabien Brau-Boirie, qui arrive de Tarbes, va découvrir le cadre professionnel.

Ouvreurs

Zack Henry parti, Joe Simmonds sera le patron du jeu palois. L’Anglais arrive d’Exeter. Il a gagné la Champions Cup en 2020 et il sera le seul ouvreur vraiment expérimenté dans le Béarn. En effet, pour compléter le poste, Sébastien Piqueronies a décidé de faire confiance à sa formation, à commencer par Thibault Debaes. L’ancien international moins de 20 ans va vivre sa cinquième saison avec les pros. L’an dernier, il est entré pleinement dans la rotation et aura encore l’occasion de montrer ses qualités. Clément Mondinat, qui peut glisser à l’arrière, et Axel Desperes, deux espoirs talentueux, auront, tôt ou tard, des opportunités pour se montrer pendant la saison. À eux de les saisir.

Demi de mêlée

Deux joueurs d’expérience vont tenir le poste cette saison. Le premier est un enfant du club, Thibault Daubagna, qui a pris sa première licence chez les Vert et Blanc en 1999. Il sort d’une saison pleine et sera un des leaders du groupe palois. Le second, Dan Robson, est arrivé en cours d’année dernière et, très vite, l’Anglais, qui est un fin stratège, est apparu comme une alternative de luxe à Daubagna. Deux espoirs, Thibaut Carrié (21 ans) et Thomas Souverbie (19 ans) seront intégrés pour emmagasiner de l’expérience.

Numéros 8

Capitaine de la Section, l’international géorgien Beka Gorgadze est un excellent joueur de ballon, un casseur de plaquages et un vrai guerrier en défense, comme il en existe peu dans ce championnat. Il a été un des meilleurs joueurs de cette équipe l’an passé, d’autant qu’il peut aussi jouer six. Pendant le Mondial, il est fort possible que ce soit le Néo-Zélandais Luke Whitelock qui s’installe derrière la mêlée béarnaise. Le garçon de 32 ans n’a plus rien à prouver. Il est une valeur sûre au poste.

Troisième ligne aile

Une place de titulaire tend les bras à Reece Hewat, infatigable plaqueur, qui sort d’une année réussie. L’athlétique Sacha Zegueur a aussi beaucoup joué en 6 la saison dernière. Il tentera de faire de même lors de ce Top 14 version 2023-2024. L’expérimenté Martin Puech apportera tout son savoir aux plus jeunes et à 34 ans, ce travailleur de l’ombre en a encore sous le pied. Le jeune Thibaut Hamonou se mêlera à la concurrence, alors que de nombreux jeunes pousseront derrière, à commencer par Brent Liufau, qui a participé à la Coupe du monde moins de 20 ans. Mehdi Tlili, qui arrive de Massy, est un flanker dont on dit le plus grand bien. Josselin Bouhier va passer l’année avec le groupe professionnel pour s’aguerrir.

Deuxième ligne

Lorsqu’il posera ses valises dans le Béarn, le All Black Sam Whitelock, 143 sélections, sera une des attractions de ce championnat. Le staff vert et blanc aura d’ailleurs l’embarras du choix pour composer sa deuxième ligne, entre Guillaume Ducat, qui est revenu à un niveau intéressant après sa blessure, Mickaël Capelli, dont le profil est toujours utile notamment dans le combat d’avants, ou Fabrice Metz, qui a fait ses preuves dans ce championnat. Le géant Steven Cummins a peu joué l’an passé, il voudra se rattraper. Le Fidjien Lekima Tagitagivalu, capable de glisser en troisième ligne, est un garçon qui fait souvent des dégâts lorsqu’il entre sur le terrain en cours de jeu. À côté de tous ces joueurs d’expérience, Hugo Auradou (lire par ailleurs), ne pourra que progresser.

Piliers

À droite, Guram Papidze a fait très bonne impression pour sa première année à Pau et le Géorgien partira avec une longueur d’avance, lorsque le Mondial sera terminé. Nicolas Corato, s’est blessé et va manquer la Coupe du monde. Un coup dur pour le solide pilier. Slate Tokolahi va avoir une carte à jouer en leur absence. Le Tonguien a fait pleinement partie de la rotation l’an dernier. De l’autre côté de la mêlée, Siegfried Fisi’ihoi est un redoutable pousseur. Ignacio Calles, est aussi une valeur sûre dans ce secteur. Hayden Thompson-Stringer arrive de La Rochelle avec l’envie de se relancer. Rémi Sénéca et Paul Tailhades entreront dans la rotation. Les jeunes Luc-Ignace Véa et Hugo Parrou seront au contact du groupe pro.

Talonneurs

Lucas Rey, pour sa neuvième saison avec les professionnels à seulement 26 ans, s’avance sur la ligne de départ avec l’étiquette du titulaire. Youri Delhommel et Romain Ruffenach, qui connaissent bien les exigences du poste et du championnat, sont des remplaçants de luxe. Arnaud Puyo sera intégré aux entraînements pendant toute la saison.