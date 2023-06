Mathieu Raynal et Adrien Marbot sont les deux arbitres désignés pour les demi-finales de Top 14, qui auront lieu à la Reale Arena de Saint-Sébastien. La Fédération française a officialisé les deux noms ce mardi 6 juin 2023.

Les deux hommes qui seront au sifflet pour ces demi-finales à la Reale Arena de Saint-Sébastien (Espagne) ont été choisis ! C'est l'expérimenté Mathieu Raynal qui officiera pour la première demie Stade toulousain - Racing 92 (vendredi soir à 21h05). Pour l'accompagner, Luc Ramos et Jonathan Gasnier seront les arbitres assistants. Philippe Bonhoure sera lui l'arbitre vidéo. Heureux de voir les méritants prendre part à ce dernier carré, le patron des arbitres Franck Maciello s'est exprimé sur ces deux nominations.

"Nous avons fait le choix de l'expérience et de la solidité avec ces deux garçons. Mathieu est un habitué des grands rendez-vous nationaux et internationaux et Adrien confirme son excellente saison au travers de cette désignation, et il démontre que les anciens joueurs de haut niveau peuvent aussi devenir des arbitres du haut niveau."

M. Marbot pour La Rochelle - Bordeaux-Bègles

Le lendemain, à 17h pour La Rochelle - Bordeaux-Bègles et toujours à la Reale Arena, ce sera bien Adrien Marbot, lui qui va arbitrer sa première demi-finale. L'ancien joueur de Tyrosse devenue arbitre de renommée nationale s'est montré agréablement surpris de cette nomination. "J'ai encore un peu de mal à réaliser que je serai au milieu du terrain dans ce stade fantastique pour cette demi-finale. Arbitrer une demie était loin de mes pensées il y a encore quelques mois" avoue-t-il. Il sera assisté de Ludovic Cayre, arbitre du barrage Lyon-Bordeaux, et de Vivien Praderie. Éric Gauzins sera l'arbitre vidéo.