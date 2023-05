Pau a annoncé ce mercredi 31 mai la prolongation de contrat de deux joueurs cadres de son effectif : le pilier argentin Ignacio Calles (27 ans, 86 matchs) et le pilier tongien Siate Tokolahi (31 ans, 41 matchs).

La première ligne paloise reste solide pour la saison prochaine. Le club béarnais a annoncé ce mercredi 31 mai la prolongation des contrats de deux de ses joueurs cadres.

Arrivé au centre de formation de Pau en 2016, Calles a connu les phases finales Espoirs en 2018 sous les couleurs de la Section avant de faire ses premiers pas en équipe première. Après deux sélections avec les Pumas et près de 90 matchs disputés avec Pau, le pilier argentin prolonge jusqu'en 2025.

Une saison plus une en option pour Tokolahi

Siate Tokolahi est arrivé en 2021 à la Section, en provenance des Otago Highlanders (Nouvelle Zélande). En deux saisons, le pilier tongien a disputé 42 rencontres avec les Vert et Blanc. À 31 ans, Tokolahi a fait le choix de prolonger d'une saison, plus une en option.

"Nous avons l’ambition de vouloir pratiquer un rugby basé sur une conquête dure et stable. Ignacio et Siate ont été deux acteurs très importants de notre pack cette saison. Continuer avec eux, c’est s’assurer de rester durs et vouloir faire encore grandir notre conquête", a confié Sébastien Piqueronies, manager du club de Pau.