Lucide dans l’analyse de la défaite de ses hommes face au Lou, le manager de l’Aviron souhaitait ne pas se laisser griser par la qualification des siens en Champions Cup, bien conscient que le premier objectif devra demeurer le maintien.

Comment analysez-vous l’échec de votre équipe à Lyon ?

Il y a eu beaucoup d’intensité, c’était un match de phases finales. On a essayé de jouer notre jeu, notre première mi-temps a été correcte mais on a été trop indiscipliné en voulant gratter des ballons trop rapidement. On a aussi eu des opportunités de marque qu’on n’a pas saisies, eux oui, avec deux essais à zéro passe… Cela a fait la différence entre eux et nous.

Il semblait pourtant qu’en revenant au score juste après la pause, vous pouviez faire douter vos adversaires...

Je ne nous ai pas trouvé bons dans la gestion. On a eu un jeu au pied très moyen, on a rendu des ballons trop faciles et quand tu rends des ballons aussi faciles à Lyon dans ton camp, tu reprends la pression…

Comment jugez-vous votre saison, à chaud ?

Il ne faut pas oublier que nous étions le promu. On s’est enlevé pas mal de pression par rapport au maintien. Je retiens la valeur humaine de ce club, le caractère des joueurs et leur envie de travailler. C’était inimaginable, en juillet, de penser qu’on jouerait un tel match ce soir. Bravo aux garçons.

Et vous jouerez la Champions Cup pour la première fois de l’histoire de l’Aviron...

On termine huitième… La Champions Cup, ce sera des matchs comme ce soir. Il faudra bien cibler nos objectifs, parce qu’il ne s’agira que de notre deuxième saison en Top 14 qui s’annonce forcément très difficile, comme pour n’importe quelle autre équipe. L’Aviron est un club fait de passion, de ferveur. L’année prochaine, les compteurs seront remis à zéro, c’est la réalité de ce Top 14. Vous avez vu les équipes qui ne sont pas qualifiées ce soir… Il ne faut pas rêver, l’objectif pour nous sera encore le maintien. On a un système en place mais quand on est sous pression, on en sort un peu trop vite à mon goût.