À l'occasion de la 26e journée de Top 14, Perpignan est toujours 13e et barragiste, et se déplace à Castres, tandis que la Section paloise reçoit Montpellier. Pour nos journalistes dans l'émission La Troisième mi-temps, la mission va s'avérer trop difficile pour aller chercher un maintien direct.

Alors qu'un maintien direct est mathématiquement possible pour l'Usap, le fait que son rival : la Section paloise, reçoit une équipe de Montpellier qui n'a plus rien à jouer, et qui doit aligner 20 Jiff sur 23, fait dire à nos journalistes que Pau devrait s'imposer, et par la même occasion, condamner Perpignan au barrage.

Au classement, Perpignan est 13e avec 43 points, alors que Pau est 12e avec 47 points. La 13e place va se jouer entre les deux clubs, car Brive, dernier avec 36 points, est déjà condamné.

Avec Vincent Franco, Manon Moreau et Maxime Gutierrez. Réalisation Baptiste Barbat.