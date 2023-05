Record pour Cian Healy en cas de victoire du Leinster, la polyvalence de Josh Van Der Flier, Jimmy O'Brien et Grégory Aldritt infatigables ballon en main, Brice Dulin indispensable pour les Maritimes, La Rochelle indisciplinée... Découvrez les chiffres à connaître avant la finale de Champions Cup !

5 : Cian Healy pour entrer dans l’histoire

Samedi, le pilier gauche irlandais pourrait bien rentrer dans l’histoire de la Champions Cup. En effet, s’il foule bien la pelouse de l’Aviva et si le Leinster s’impose, Cian Healy deviendra le premier joueur de l’histoire à remporter une cinquième fois la compétition. Quel que soit le résultat, il deviendra aussi le seul recordman du nombre de participations à une finale (7), devant Johnny Sexton, blessé. Le pilier aux 123 sélections, deviendrait également le deuxième joueur avec le plus de matchs dans la compétition (105) derrière un certain Ronan O’Gara (110), aujourd’hui sur le banc rochelais…

6 : Van der Flier sait tout faire

Non Josh Van der Flier, meilleur joueur du monde de l’année 2022, n’est pas qu’une machine à plaquer et gratter. Le troisième ligne aile du Leinster est un joueur bien plus complet. Preuve en est, le flanker est bel et bien le meilleur marqueur d’essais de la compétition avec déjà six réalisations devançant le demi de mêlée rochelais Tawera Kerr-Barlow et le numéro 8 d’Exeter et futur Montpelliérain Sam Simmonds (5).

13 : O’Brien, une menace redoutable

Ce n’est pas l’élément le plus connu de l’effectif et de la ligne de trois-quarts du Leinster, pourtant l’ailier Jimmy O’Brien est redoutable. Il est tout simplement le joueur qui franchit le plus cette saison en Champions Cup (13) et qui gagne le plus de mètres ballon en main (449). Bref, dans cette province, le danger peut venir de partout !

542 : Dulin n’a manqué que dix-huit minutes !

Brice Dulin est quasiment indispensable au Stade rochelais. L’arrière a disputé tous les matchs du club à la caravelle de cette campagne «afro-européenne». Mieux, Dulin n’a manqué que dix-huit petites minutes (dont huit sur carton jaune en quart de finale contre les Saracens). En soit, l’international tricolore n’a été remplacé qu’une seule fois, à Northampton à dix minutes du terme.

Brice Dulin (La Rochelle) s'en va défier Sam Simmonds (Exeter) Icon Sport - Hugo Pfeiffer

112 : Alldritt, l’autobus rochelais

Le numéro huit du Stade rochelais, Grégory Alldritt, domine dans un domaine, comme souvent d’ailleurs… celui des charges avec ballon. L’international tricolore compte déjà 112 avancées balle en main. À titre de comparaison, le meilleur Leinsterman dans ce secteur est l’arrière Hugo Keenan (76).

83 : pénalités concédées par le Stade rochelais

La discipline est souvent un secteur qui peut faire basculer un match, qui plus est en phase finale… Et pourtant, le Stade rochelais est l’équipe la plus sanctionnée de Champions Cup avec 83 pénalités concédées. Alors certes, ils ont joué plus de matchs que les autres (hormis le Leinster) mais les Maritimes sont tout de même pénalisés, en moyenne, 12 fois par match. Les Irlandais du Leinster en ont concédé 13 de moins (67) soit un peu moins de 10 par match.