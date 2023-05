Auteurs d’un début de match tonitruant, les Racingmen n’ont samedi soir laissé la moindre chance aux réservistes toulonnais, courageux mais totalement hors-sujet…

Que dire ? Au bout de huit minutes de jeu, le Racing 92 avait quasiment tué tout suspens dans cette rencontre, laissant les réservistes varois à quatorze points derrière, une immensité pour une équipe comptant samedi soir un vécu commun quasi nul et sur la feuille, un grand nombre de joueurs au temps de jeu famélique depuis le début de saison…

Au stade Océane, ce fut d’abord Baptiste Chouzenoux, pourtant plus connu pour ses qualités aériennes que sa puissance frontale, qui emportait donc deux défenseurs toulonnais pour aplatir assez facilement le premier essai de la rencontre. Il fut imité une poignée de temps plus tard par le numéro 8 fidjien Kitione Kamikamica, certes gaulé comme un chêne, mais en l’occurrence peu gêné par les plaqueurs toulonnais sur cette charge survenue derrière une mêlée fermée. Derrière ça, jamais Toulon ne put faire illusion…

Seul Marius Dormon...

Non pas que le RCT, délibérément amputé samedi soir d’une dizaine de titulaires pour se conformer à la réglementation des Jiff, n’ait pas combattu face à un concurrent direct à la qualification. Mais pour tout dire, cette équipe varoise était bien trop immature, bien trop désorganisée et peu sûre de ses forces pour espérer accrocher autre chose qu’une défaite encourageante, ou tout comme, en Normandie.

Le Racing 92 domine un Toulon remanié et se qualifie officiellement pour la phase finale. \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f



Revivez ce match > https://t.co/jmQisheaXz pic.twitter.com/nD469CwrKT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 13, 2023

Maladroits balle en mains, pas toujours très costauds au plaquage, les coéquipiers de Mathieu Bastareaud n’ont ainsi jamais poussé les Franciliens dans leurs derniers retranchements, à tel point que le club des Hauts-de-Seine n’eut pas vraiment à forcer son talent pour remporter ce que l’on avait pourtant présenté comme un véritable huitième de finale, dans la semaine. Du côté du Racing 92, on soulignera aujourd’hui les performances de Trevor Nyakane, solide en mêlée fermée et spectaculaire balle en mains, Ibrahim Diallo, détonnant avec et sans ballon, ou encore Camille Chat, dont le retour au premier plan se confirme de jour en jour. À Toulon, seul le jeune arrière Marius Domon, courageux et plus encore sur tous ses duels, sembla réellement au niveau de ce qui aurait dû être, en théorie, l’affiche de cette vingt-cinquième journée de championnat…