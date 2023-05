Le 7 de France masculin a arraché une médaille de bronze face au Canada (28-12). Les Bleues, elles, ne sont pas parvenues à décrocher de médaille à l'étape toulousaine du Sevens Series, ce dimanche.

Comme l'an dernier, le VII de France masculin a obtenu une belle troisième place à l'étape toulousaine du circuit mondial, ce dimanche, en venant à bout du Canada dans la "petite finale" (28-12). Défaits in extremis par la Nouvelle-Zélande en demi-finale, les Bleus ont su rebondir face à la nation surprise de cette compétition.

Après avoir encaissé le premier essai de la partie par d'étonnants Canadiens, les Bleus ont parfaitement réagi. Un doublé d'un Aarron Grandidier-Nkanang en grande forme et deux autres réalisations de Jordan Sepho et Jonathan Laugel ont permis aux Tricolores de terminer sur le podium. Il s'agit de la quatrième médaille de la saison pour les Bleus. La sélection emmenée par Jérôme Daret, qui pourrait terminer troisième nation mondiale au classement final, confirme sa montée en puissance, à un peu plus d'un an des Jeux olympiques.

Les Bleues quatrièmes

Déception pour l'équipe de France à VII féminine ce dimanche à Toulouse. Les troupes de David Courteix ont terminé la compétition sans médaille après avoir lourdement chuté face aux Australiennes (33-7). Joanna Grisez avait pourtant ouvert le score mais les numéros 2 mondiales ont ensuite déroulé.

La veille, la France avait dominé l'Australie en poule (19-12) mais la sélection, vaincue par la Nouvelle-Zélande en demie, manquait visiblement de ressources pour rebondir. En effet, avec la fatigue du week-end et des blessées, les Bleues n'avaient plus la force nécessaire pour aller décrocher cette médaille de bronze. Au final, les Bleues terminent la compétition avec un bilan de trois victoires et trois défaites.