Bastien Pourailly ne rejouera plus cette saison. Alors qu'il reste trois matchs à Bayonne pour accrocher une place dans les six, l'ailier de l'Aviron souffre d'une fracture du péroné et devra rapidement se faire opérer. Le club basque a annoncé l'information ce dimanche.

\ud83d\ude91Saison terminée pour Bastien Pourailly.



Notre ailier Bastien Pourailly a passé des examens qui ont confirmé qu’il avait subi une fracture du péroné, ce qui occasionnera une intervention chirurgicale.



On vous laisse lui apporter votre soutien dans les commentaires pic.twitter.com/ywZoHER4zA — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) April 23, 2023

Sorti à la 74ème minute face à Montpellier, Bastien Pourailly n'a été titulaire qu'à neuf reprises cette saison, dont quatre en Top 14. Auteur de deux essais, l'ancien clermontois devra donc attendre la saison prochaine pour reporter le maillot bayonnais.