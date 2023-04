À l'occasion de la 22ème journée de Top 14, le Stade rochelais accueille l'Aviron bayonnais, samedi à 21 heures à Marcel-Deflandre. Une rencontre où Ronan O'Gara a décidé de faire tourner après le quart de finale de Champions Cup.

Par rapport au quart de finale de Champions Cup remporté contre les Saracens, seuls trois Rochelais qui ont débuté seront titulaires pour la réception de Bayonne à Marcel-Deflandre samedi. Le pilier Reda Wardi et les centres Jonathan Danty et Ulupani Seuteni débuteront face aux Basques.

Ronan O'Gara a décidé de faire souffler certains joueurs cadres comme Brice Dulin, Tawera Kerr-Barlow ou encore Levani Botia. Will Skelton se remet de sa commotion et Grégory Alldritt est en vacances. Pour la charnière, prime à la jeunesse avec Thomas Berjon à la mêlée, et surtout la première comme titulaire pour l'ouvreur Hugo Reus, international français des moins de 20 ans.

Facundo Bosch va retrouver Deflandre

De l'autre côté, Grégory Patat fait également avec les joueurs disponibles. Quentin Béthune qui n'a disputé que quatre matchs avec l'Aviron, partira titulaire, aux côtés de Facundo Bosch au talonnage qui retrouvera Marcel-Deflandre, et Tevita Tatafu.

Maxime Machenaud et Camille Lopez composeront la charnière de l'Aviron, Tom Spring débutera pour la première fois comme titulaire dans l'attaque bayonnaise. Il débutera avec le numéro 15 dans le dos.

Le XV de départ du Stade rochelais : 15. Leyds ; 14. Thomas, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Alonso Munoz ; 10. Reus, 9. Berjon ; 7. Haddad, 8. Tanga-Mangene, 6. Bourdeau ; 5. Picquette, 4. Sazy (cap.) ; 3. Sclavi, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Wardi.

? Une paire de centres similaire à celle des Saracens pour aller défier Bayonne, demain soir. #SRAB | #Top14 | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) April 14, 2023

Remplaçants : 16. Lagrange, 17. Aouf, 18. Lavault, 19.Hatherell, 20. Le Bail, 21. Hastoy, 22. Favre, 23. Atonio.

Le XV de départ de l'Aviron bayonnais : 15. Spring ; 14. Baget, 13. Muscarditz, 12. Martocq, 11. Pourailly ; 10. Lopez (cap.), 9. Machenaud ; 7. Héguy, 8. Cassiem, 6. Huguet ; 5. Mikautadze, 4. Cridge ; 3. Tatafu, 2. Bosch, 1. Béthune.

Voici la composition de votre équipe , pour le déplacement sur le terrain de La Rochelle, le champion d'Europe en titre.



Nos joueurs auront à cœur de montrer un beau visage comme depuis le début de la saison.



Ils auront aussi besoin de tout votre soutien, PUSA BAIONA \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f pic.twitter.com/u8Cg4K6Fhz — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) April 14, 2023

Remplaçants : 16. Acquier, 17. Perchaud, 18. Leindekar, 19. Ceyte, 20. Rouet, 21. Dolhagaray, 22. Buliruarua, 23. Scholtz.