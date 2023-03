À ses abonnés, le Stade français a envoyé un message piquant au sujet du Racing 92 avant la rencontre de ce dimanche soir. Et après la victoire des siens (13-17), le manager francilien Laurent Travers a tenu à répondre à la provocation avec une pointe d'humour.

Laurent Travers et ses joueurs ont peu apprécié la provocation du Stade français avant le derby de ce dimanche soir. Une fois la victoire en poche (13-17), le manager francilien est arrivé en conférence de presse avec un casque de karting sur la tête : "Je le pose là parce qu'on a fini la course. Et le karting a tenu la route." Une réponse à un message du club parisien à ses abonnés annonçant le derby parisien de la façon suivante : "La capitale reçoit la banlieue. Le 3ème contre le 8ème. La F1 contre le karting. On te rappelle le score au match aller ? 48-10, soit 5 essais à 1."

Le message en question du Stade français. Capture d'écran Stade français

Laurent Travers a ainsi commenté ce geste : "C'était de l'humour. C'est un défi que les joueurs m'avaient lancé, vu que le Racing était un karting et jouait contre une Formule 1. Ils m'avaient mis au défi d'arriver avec un casque pour dire que le karting n'était pas sorti de route." Le club du Racing 92 n'a pas manqué l'occasion de renvoyer la balle, au coup de sifflet final, avec l'annonce du score : "La monoplace Racing 92 s'impose sur le circuit de Jean Bouin."

\ud83c\udfc1 fin du match \ud83d\udcfc #SFPR92



VIIIICCCTTOOOIIIIIIRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEE



La monoplace Racing 92 s’impose sur le circuit de Jean Bouin \ud83c\udfce\ufe0f

Retrouvez-nous pour les prochains matchs : https://t.co/8gUOaJI1Jx



\ud83c\udf38\u26a1\ufe0f - \ud83d\udc99? pic.twitter.com/4PHbDDka4B — Racing 92 (@racing92) March 26, 2023

"On sait que le sport de haut niveau c'est avant tout l'humilité, ajoutait le manager du Racing. On sait très bien que ce soir on n'a rien gagné. Juste un match de rugby. On n'est pas qualifié, on n'est pas dans les 6. On reste lucide par rapport à la situation. Bien sûr qu'on est content parce que c'est toujours bon de gagner un match. Mais il en reste cinq et notre objectif n'est toujours pas rempli."