Brillant depuis le début de saison, l’ouvreur francilien Antoine Gibert s’installe peu à peu dans la peau d’un leader, au Racing. Et c’est visiblement parti pour durer…

D'Antoine Gibert, on a longtemps cru qu'il ne serait jamais autre chose qu'un "bon joueur de club". Sur ce que démontre depuis quelques mois l'attaquant du Racing 92 (25 ans), qui fut une nouvelle fois excellent face à Brive, il va de soi que nous nous sommes lourdement trompés. De fait, "Gibus" est actuellement si juste dans sa conduite du jeu que l'on se demande, en coulisses, s'il n'a pas dépassé le maître, en l'occurrence l’ouvreur écossais Finn Russell.

Antoine Gibert (Racing 92) lors de la victoire des Racingmen face à Toulon Icon Sport

Rapide, précis dans l'animation et doté d'un bon jeu au pied, Antoine Gibert a aussi le superpouvoir d'évoluer aux postes de numéro 9 et d'ouvreur avec la même réussite. "J'ai toujours été habitué aux deux positions, nous disait-il récemment. Je crois qu'en numéro 9, je me pose moins de questions : je me dis juste que je dois coller au ballon et éjecter. Certains de mes potes disent que je suis ouvreur. D'autres assurent que je suis meilleur demi de mêlée. Moi, je m'éclate aux deux postes".

Numéro 1 la saison prochaine !

Ce week-end, en l’absence de Finn Russell -l’Ecossais est retenu par Gregor Townsend pour affronter les Bleus au Stade de France- Antoine Gibert mènera donc une nouvelle fois le jeu des Franciliens. Et à Lyon, face à une équipe irrésistible depuis quasiment deux mois, le Racing aura pour le moins besoin de la vista de "Gibus", dont les passes au pied ont l’habitude de décaler ses ailiers ou ses troisième lignes…

La suite ? Elle s’inscrira, les deux prochaines saisons au moins, dans les Hauts-de Seine où Gibert sera d’ailleurs coaché par un expert en la matière, Frédéric Michalak en l’occurrence. Et puisque Russell s’est récemment engagé à Bath (Premiership) pour une somme plutôt rondelette (on parle d’un million d’euros par saison…), puisque le Fidjien Ben Volavola le suivra probablement outre Manche (aux Harlequins?) , Antoine Gibert sera donc l’indiscutable numéro 1 du club à l’ouverture. Selon toute vraisemblance, il sera uniquement épaulé dans ce rôle par l’actuel Perpignanais Tristan Tedder, la piste ayant un temps mené au Springbok Mannie Libbok (Sormers) étant quasiment enterrée…