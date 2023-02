Vendredi, le bureau de la Ligue Nationale de Rugby a "pris acte", au gré d’un communiqué de presse ordinaire, de la désignation d’Alexandre Martinez comme président intérimaire de la FFR. De quoi agacer le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti, qui estime que cette position ne reflète en rien celle des clubs professionnels…

Après la désignation d’Alexandre Martinez comme président de la FFR par intérim, la Ligue Nationale de Rugby avait réagi, vendredi, via un communiqué de presse en disant prendre acte de ce choix. Le bureau de la LNR, réuni dans la journée de vendredi, souhaitait ainsi "que cette étape marque enfin une période d’apaisement pour l’ensemble du rugby français." Mais le bureau de l’institution est-il dans ce cas précis représentatif de la voix de tous les présidents de Top 14 et de Pro D2 ? Ce n’est pas certain...

En effet, le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti nous confiait au lendemain de la publication du communiqué en question : "Ce communiqué est parfaitement ambigu par rapport à la position antérieure qu’avait prise le rugby professionnel français (René Bouscatel et Didier Lacroix, les représentants de la LNR au comité directeur de la FFR, avaient démissionné du comité directeur de la FFR il y a une semaine, N.DL.R.). Je ne peux pas m’imaginer une seule seconde que notre bien-aimé président (René Bouscatel, N.D.L.R.), dont la verve de batelier n’est plus à démontrer, se soit trompé dans les mots employés dans ce communiqué. On va donc devoir s’expliquer ! C'est plus que souhaitable si l'on veut éviter que les zizanies d'un temps ne réapparaissent ..."

Lorenzetti : "On a l’impression que tout est redevenu normal. C’est faux !"

Aux yeux de Lorenzetti, la Ligue Nationale de Rugby, quelques jours seulement après avoir montré son opposition au comité directeur de la FFR, lequel avait choisi de ne pas suivre Bernard Laporte dans sa démission, ne peut décemment faire évoluer sa position au gré des vents : "Ce qui me chagrine, poursuit Lorenzetti, c’est la différence de ton et de langage entre la position que nous avons communément exprimée et celle du dernier communiqué, où on a l’impression que tout est redevenu normal, que le comité directeur de la FFR a une légitimité et qu’il est reconnu par le monde du rugby, amateur ou professionnel. C’est faux et ça me gêne !"