Après la désignation d'Alexandre Martinez, comme président de la Fédération Française par intérim, la Ligue Nationale de Rugby a réagi via un communiqué, en disant prendre acte du choix de la FFR. Le bureau de la LNR, qui s'est réuni ce vendredi, souhaite "que cette étape marque enfin une période d’apaisement pour l’ensemble du rugby français."

Il est l'actuel trésorier de la Fédération française de rugby.https://t.co/9ycjzbfjj8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 2, 2023

Dans son communiqué, la LNR déclarait : "Le Tournoi des 6 Nations et une Coupe du Monde sont devant nous. Il est donc grand temps que le rugby s’exprime à nouveau exclusivement et que le sportif reprenne enfin ses droits. Soucieuse de continuer à instruire nos sujets et enjeux communs, majeurs pour le rugby français, la LNR continuera de travailler avec ses homologues de la FFR avec la même détermination à servir les clubs professionnels, l’Equipe de France et le rugby français."