TOP 14 - Entré prématurément pour pallier la blessure du Puma Juan Imhoff, le polyvalent Olivier Klemenczak nous a raconté sa folle soirée, faite de hauts et de bas à l’image de son doublé et de quelques errements défensifs…

On imagine que vous ne vous attendiez pas à entrer si tôt en jeu ?

Ah non c’est sûr ! Et en plus à l’aile… Je rentre aux alentours du quart d’heure de jeu. C’était inhabituel mais j’avais travaillé le poste d’ailier et il m’arrive d’y évoluer de temps à autres. Mais cette soirée a été folle, avec des hauts et des bas…

Aviez-vous une appréhension à entrer à l’aile ?

Non pas spécialement. Quand Laurent (Travers, le manager du Racing ndlr.) me met sur le banc, c'est pour couvrir les deux postes de centre et d’ailier. Les petites inquiétudes se situaient davantage au niveau des combinaisons et les lancements, qu’il faut apprendre sur plusieurs postes sans compter que ça évolue de semaine en semaine ce qui fait qu’il peut y avoir des petites erreurs de timing.

Vous aviez tout de même le meilleur défenseur du monde à vos côtés…

Qui ?

La ligne de touche !

Ah ! Oui en effet… Mais la défense au poste d’ailier a tellement changé ces derniers temps… Cela évolue de saison en saison avec le jeu au pied dans le dos, les 50-22, les couvertures sur du jeu au pied rasant, une forme de jeu qu’apprécie la Rochelle. C’est devenu presque un travail de troisième centre.

Comment avez-vous vécu ce match fou de l’intérieur ?

C’était les montagnes russes ! On donne beaucoup de points en première mi-temps, on leur donne deux essais. Les Rochelais ont été très efficaces sur nos erreurs, c’était difficile. On vire à – 12 points à la mi-temps. Le positif, c’est que l’équipe n’a jamais rien lâché. On est resté maîtres de ce que l’on voulait faire, et on a eu la chance de scorer tôt en deuxième mi-temps. C’était un combat de boxe : un coup à toi, un coup à moi… Ils ont bien attaqué aussi, sur deux ou trois coups on a mal défendu, avec notamment des erreurs défensives de ma part. Nos avants ont fait un boulot énorme, et notre dernière action l’a très bien illustré.

Parlons des hauts, racontez-nous votre essai à la 43ème minute…

Ce lancement, on l’avait prévu. Sur une touche au fond, on lobbe l’alignement pour le pilier. Eddy Ben Arous fait le bon choix en redressant sa course pour nous donner de l’avancée. Le ruck est rapide grâce au bon travail d’un centre et d’un avant et derrière, ce fut dur pour la défense rochelaise de se replacer. Russell le joue hyper bien pour Max Spring qui s’écarte sur la passe et fixe le dernier défenseur avant de me la donner dans un timing parfait.

Votre deuxième essai, à la 70ème, est venu d’une passe lumineuse de Russell…

Pareil, on a un ruck rapide, on est dans l’avancée et Finn a le temps d’analyser la situation. Il voit que je suis libre à l’aile donc il allonge sa passe au-dessus du dernier défenseur. Magnifique ! Quand on a le ballon dans ces conditions, c’est un régal…

Au titre des bas, il y a ce raffût que vous administre Antoine Hastoy pour marquer à la 73ème…

Et cela n’a pas été mon seul bas ! J’ai fait un match très très moyen en défense. J’ai été un peu perdu et les Rochelais ont très bien attaqué. J’ai eu l’impression de les voir souvent en surnombres sur les extérieurs, il faudra que je revoie les images demain. Ils nous ont mis à mal car on a pas très bien défendu sur les extérieurs, notamment moi. Sur un lancement de jeu, je suis pris sur l’extérieur. Sur une relance de Brice Dulin, il passe en revue toute notre défense et sert Hastoy qui arrive à pleine vitesse et qui me raffûte, parce que je suis battu. Il y a aussi un plaquage sur Teddy Thomas où l’on est en sous-nombre : je contrôle, mais avec sa puissance physique il me renverse. De ce côté là, c’était une soirée assez compliquée mais elle illustre finalement bien le match, et cette succession de bons et mauvais qu’on a traversé sans jamais lâcher.

Qu’avez-vous pensé de la prestation de Finn Russell, que l’on a trouvé excellent…

Tout à fait d’accord, il fait un match hyper propre. Très peu de fautes, il nous a fait du bien par son jeu au pied… il trouve des solutions même quand il est sous pression. C’est pour cela que c’est un grand joueur. Il joue les coups super bien sur nos essais, au pied il n’en manque qu’une… Quand on a un gros pack d’avants et Finn Russell, on est capable de faire de grandes choses.