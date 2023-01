Le club de Lyon a officialisé ce mardi un nouveau partenariat avec un club japonais, Urayasu D-Rocks. Ce nouvel engagement permettra notamment au LOU de développer des programmes d'échanges de joueurs avec la franchise de deuxième division japonaise.

Le LOU a annoncé ce 17 janvier un nouveau partenariat avec Urayasu D-Rocks, une équipe japonaise. Le club rhodanien va en effet s'engager dans des programmes d'échanges de joueurs avec la franchise de Rugby League One (deuxième division japonaise). Les principaux thèmes de la coopération entre les deux équipes seront notamment : des partages de données (statistiques, blessures,...), et des conseils sur la gestion des deux groupes.

Le président de Lyon Yann Roubert se satisfait de ce nouveau partenariat : "Le LOU Rugby Club et moi-même sommes ravis que notre relation avec NTT Rugby se poursuive depuis 2019. Le partenariat ne concerne pas seulement les aspects sportifs tels que les échanges entre joueurs et membres du staff, mais aussi le conseil dans les domaines du développement médical, de la gestion sportive et de l'organisation. Nous sommes heureux que cela ait été renouvelé à la suite de nos discussions et de la signature de l'accord de partenariat fin novembre. Les liens qui nous unissent jusqu'à ce jour se renforcent de plus en plus, et nous sommes reconnaissants de la confiance que nous témoigne nos partenaires d' Urayasu D-Rocks."