Le manager Sébastien Piqueronies, victorieux avec son équipe de la Section paloise, à Marcel Deflandre s'est montré fier du caractère de son équipe et se tourne désormais vers la suite du championnat "Géant, non. On a tout simplement eu du caractère et cru dans notre plan. Ça s'appelle un match de rugby avec des convictions. Première victoire depuis 1998 ? Vous me l'apprenez. Je m'en tamponne. Ce qui me plaît, c'est que 23 garçons ont fait preuve de caractère, de la 1ere à la 80e. C'est une très bonne chose aujourd'hui. 4 points de pris, dans notre situation, c'est absolument nécessaire vu que Perpignan a gagné. Ce n'est pas un exploit, c'est une survie nécessaire, j'ai envie de dire. Priorité à l'humilité aujourd'hui. L'urgence est de préparer la réception de l'UBB. On vit cette victoire avec soulagement de se sentir capable et fierté du devoir accompli. Les garçons n'ont pas fait que des promesses, ils sont passés aux actes. Ces points là sont simplement capitaux pour nous, ça nous maintient en vie. On va jouer gros contre Bordeaux. Les événements des 8 premières journées nous ont tellement marqué qu'on a réussi à garder la tête froide. Maintenant, il faut le répéter"