Les Tops

Jack Maddocks : L’arrière australien de la Section Paloise a livré une très grosse prestation ce dimanche. Auteur de plusieurs relances décisives, notamment sur le premier essai de Clément Laporte. Une première mi-temps éblouissante, toujours présent au cœur du jeu. Son jeu au pied d’occupation est un sans-faute, il a toujours fait gagner des mètres à la section cette après-midi. Un peu plus discret en seconde, il rend tout de même une copie quasi-parfaite, il est élu homme du match.

Thibaut Debaes : L’ouvreur palois a réalisé une très bonne sortie sur sa pelouse du Hameau. Juste dans ses sorties de camp au pied qui est plutôt son point faible à l’origine, il trouve notamment un 50-22 dans le dos de Tambwe en fin de première mi-temps. C’est lui qui décale son ailier Daniel Ikpefan sur le deuxième essai des Béarnais.

Top 14 - Thibault Debaes (Pau).Icon Sport

Federico Mori : Le centre bordelais a été un des seuls au niveau cet après-midi côté bordelais. Toujours tranchant dans ses courses, il a souvent mis son équipe dans l’avancée. Il aurait même pu s’offrir un essai en première période, mais logiquement refusé pour un en-avant de Diaby. Coupable sur le quatrième essai des Palois, il reste néanmoins un des rares Bordelais qui ont livré une prestation correcte.

Les Flops

Madosh Tambwe : L’ailier sud-africain de l'Union Bordeaux Bègles n’a pas été en réussite cet après-midi. Il n’a pas fait beaucoup de différences sur son aile. Coupable de plusieurs en-avant qui ont annihilé plusieurs attaques, et il est pris dans son dos sur le 50-22 de Thibaut Debaes. Il a également tenté beaucoup de passes compliqués, sans grande réussite. Il est remplacé à la 45e minute par Mateo Garcia.

Top 14 - Madosh Tambwe (UBB).Icon Sport

Youri Delhommel : Le talonneur palois n’a pas été en réussite dans le secteur de la touche, sanctionné à plusieurs reprises pour des lancers pas droit, il a fait perdre plusieurs munitions aux Béarnais. Une accumulation de mauvais lancés qui lui ont valu un remplacement à la mi-temps.

Lekso Kaulashvili : La mêlée bordelais a souvent été sanctionné cet après-midi et lui particulièrement visé. Le pilier gauche n’a également pas beaucoup pesé dans le secteur défensif. Le joueur n’a pas non plus pesé sur la défense paloise et il est remplacé en tout début de deuxième période par Jefferson Poirot.

Ghyslain Le roy