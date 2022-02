Jamais l'UBB ne sait imposer sur les terrains du Stade toulousain. Jamais. Mais l'équipe girondine a plusieurs fois frôlé l'exploit lors de matchs de très belle facture. Avant la confrontation entre un Stade toulousain en quête de victoire et une UBB battue pour la première fois de la saison de Top 14, à domicile, nous avons choisi 7 matchs dont 6 ont été remportés par le Stade par au maximum 3 points d'écart. Et un 7e qui a provoqué indirectement, un changement de cap majeur pour l'Union.

9 mars 2013 : 33-32, si près si loin

Pour sa 2e année en Top 14, l'UBB se présente à Ernest Wallon sans complexe. Les Girondins sont entraînés par Raphaël Ibanez et Vincent Etcheto. L'équipe compte en ses rangs un jeune ouvreur venu de Mauléon, Camille Lopez et un pilier gauche de 21 ans, remplaçant pour l'occasion, Jefferson Poirot. L'UBB plante 4 essais aux Toulousains, signés Blair Connor dès la 2e minute, Heini Adams, Laurent Delboulbes et Matthew Clarkin. Les Rouge et Noir se contentent de deux passages derrière la ligne de William Servat et Yves Donguy. Le problème c'est que question discipline, les Bordelo-Béglais n'y étaient pas et ont encaissé 7 pénalités dont 6 par Lionel Beauxis. Le pilier Jean-Baptiste Poux, remplaçant sur ce match rejoindra l'Union l'année d'après. L'UBB était encore en tête à la 68e, 30-32...

21 décembre 2013 : 18-16 Histoire de pénalités

80' et Emnanuel Saubusse fut trop court. Cette dernière pénalité tenté du centre du terrain aurait pu récompenser une équipe girondine accrocheuse. Un seul essai dans cette rencontre et il fut l'oeuvre du capitaine Matthiew Clarkin, suite à une percée de l'insaisissable Blair Connor. Lionel Beauxis, futur Bordelo-Béglais allait inscrire tout les points du Stade toulousain et lui permit de reprendre l'avantage en profitant du carton jaune reçu par Jefferson Poirot (68'). L'UBB aura par deux fois l'occasion de passer devant au score en fin de match à la 73e minute sur une pénalité manquée par l'Argentin Nicolas Sanchez et donc à la 80' par le "9" remplaçant Emmanuel Saubusse.

23 mai 2015 : 23-22, le plus décisif

Dernier match de la saison régulière. L'UBB 6e et le Stade toulousain 4e doivent l'emporter, l'un pour conserver la première qualification pour les barrages du Top 14, l'autre pour assurer un barrage à domicile. A l'arrière, l'Union avait titularisé Sofiane Guitoune, futur toulousain. Beaucoup retiennent surtout le final de cette rencontre que le Stade joua à 14 pendant près de 55 minutes, suite à l'expulsion de Census Johnston.

L'UBB était revenu sur les talons des Toulousains à la faveur d'un essai de l'incontournable flèche australienne, Blair Connor à la 77e. La pénalité manquée à 35m face aux poteaux par Lionel Beauxis, désormais joueur girondin à la 80' reste dans les mémoires. Mais on oublie trop vite que Pierre Bernard peu en réussite, avait laissé 11 points en route, ne passant sa première pénalité qu'à la 58e minute. L'UBB 7e, laissait la place qualificative à Oyonnax mais se qualifiait pour la première fois en Champion's Cup, à la faveur d'un match de barrage contre Gloucester, avec un drop... à la dernière minute de Pierre Bernard.

11 mars 2016 : 13-13, le plus... nul

Seul match nul de l'UBB à Ernest-Wallon, cette rencontre cadenassée a fait la part belle au combat et à la défense. Met Talebula avait même réussi à faire passer l'Union en tête à la 47e minute. Mais Luke McAllister réussissait à égaliser sur pénalité à la 62e. L'UBB s'était déplacé en Haute-Garonne avec de nombreux absents : Jean-Marcellin Buttin, Berend Botha, le centre Julien Rey, Heini Adams, Darly Domvo, Matthew Clarkin, Adam Jaulhac, Patrick Toetu et Sofiane Guitoune étaient absents quant Jefferson Poirot et Loann Goujon étaient en équipe de France. A Toulouse, manquaient Gaël Fickou, Louis Picamoles, Maxime Médard et Yacouba Camara, tous en bleu. Paul Pérez, joker d'un Yoann Huget blessé avait marqué le seul essai rouge et noir.

4 novembre 2017 : 38-37 Le plus fou

Il fallait être au stade Ernest-Wallon ou devant son téléviseur pour assister au match le plus renversant de cette saison 2017-2018. L'UBB entraîné alors par Jacques Brunel, futur sélectionneur 1 mois /2 après, était venu à Ernest-Wallon avec une équipe mixte dans laquelle apparaissait quelques jeunes. La France du rugby découvrait Matthieu Jalibert, ouvreur de 18 ans, et titulaire. Cameron Woki titulaire lui aussi, n'a que 18 ans et arrive de Massy. Sur le banc, on retrouvait aussi Thierry Paiva, Geoffrey Cros et Jules Gimbert.

Ce match intense a démarré par 3 essais d'un stade toulousain sûr de ses forces. Kolbe, Guitoune et Marchand mettent leur équipe sur orbite avec un cinglant 24-3 en 16 minutes. L'UBB allait réagir à sa manière avec d'abord un essai à la sortie d'un maul d'Adrien Pélissié, puis 3 essais en 6 minutes, signé Yann Lesgourgues (30'), Met Talebula (33') et Jean-Pascal Barraque (36'). Aux citrons, le score est de 24-34 pour l'UBB après une pénalité de Jalibert. Sept essais en une mi-temps, le public se régale et gronde.

La seconde mi-temps sera tout aussi à suspense. Kolbe exploite à merveille, une passe après-contact loupé de Matthieu Jalibert à la 44e (21-34). Le jeune ouvreur donne un peu d'air à son club avec une nouvelle pénalité (65e). Les Bordelo-Béglais tentent tout. Dubié voit son drop rebondir sur la barre (72'). Une minute plus tard, Jalibert transperce dans son style caractéristique et transmet à Geoffrey Cros. Essai mais pas Pascal Gauzere qui a vu bien en amont de l'action, un passage à vide. Le stade donne un dernier coup de rein et inscrit l'essai qui lui permet de revenir en tête par Tekori (75'). Pour clore ce match superbe, pénalité sur la sirène pour l'UBB. Matthieu Jalibert manque la cible à 40m. La malédiction d'Ernest-Wallon a encore frappé...

Top 14 - Cheslin KolbeIcon Sport

Samedi 19 Juin 2021 : 24-21 le plus tendu

Ce n'était pas à Ernest-Wallon mais au stade Pierre Mauroy à Lille. Cette demi-finale de Top 14 avait le goût de la revanche après la demi-finale de Champion's Cup dominée par les Toulousains 21-9. Cette fois-ci, malgré une indiscipline malvenue en première mi-temps, l'UBB s'accroche au Stade avec 2 essais de Ben Lam, répondant à celui de Romain N'tamack. Le club girondin mène 15-14 à la 54e mais l'expulsion d'Ulupano Seuteni pour plaquage haut, sur N'Tamack allait rebattre les cartes. Sorti sur civière, le jeune demi d'ouverture laisse sa place à Thomas Ramos. Son remplaçant inscrivait par la suite, la totalité des points de son équipe : une pénalité, un essai et une transformation. Matthieu Jalibert ne pouvait que réduire le score. 24-21. La finale n'était pas pour l'UBB...

Samedi 03 Novembre 2018 : 40-00 le plus... gros score

Oui. Ce n'est pas vraiment un score serré. Ce match durant lequel l'UBB a encaissé 5 essais et surtout le dernier de l'entraîneur Rory Teague. Le technicien anglais peu en phase avec son vestiaire, allait "d'un commun accord" avec le président Laurent Marti quitter son poste, officiellement le 12 novembre 2018. Le Stade toulousain n'avait fait qu'une bouchée de Bordelo-Béglais, sans réaction. Cette lourde défaite allait amener Joe Worsley, entraîneur des avants à assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison en 2019. Laurent Marti partait alors à la recherche du coach idoine pour son équipe. Il allait le trouver le 19 novembre. Ce qui suppose que cette piste n'était pas récente. L'ère Christophe Urios allait commencer en juillet 2019...