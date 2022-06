Vous avez eu droit à une petite pause. A-t-elle été régénératrice ?

La coupure a permis aux garçons qui ont joué l’ensemble de la saison de se régénérer et d’être en forme pour cette fin de championnat qui sera sans doute très haletante. Personnellement, je n’aurais pas dit non pour jouer plus de matchs mais c'est aussi bien de continuer à s’entraîner à forte intensité avec le groupe et de retrouver de bonnes sensations.

Tout n’a pas été parfait face à Lyon, êtes-vous tout de même satisfait de la performance ?

On sait qu’il faudra produire un continu plus intéressant pour aller chercher ce que l’on veut aller chercher mais on peut quand même se satisfaire de la deuxième mi-temps face à Lyon où les avants ont fait un gros match et où l’on a su trouver la vitesse qu’il nous manquait pour franchir d’avantage.

Ne pas terminer dans le top 2 serait une grosse déception ?

Bien sûr, on s’est quand même fixé cet objectif depuis un petit moment. Après la saison que l’on fait cela serait dommage de ne pas finir dans le top 2 mais on sait que c’est une éventualité mais on sait aussi que l’on a les cartes en main donc on va tout faire pour y rester.

Cela change quelque chose de savoir que si vous gagnez là-bas avec le bonus, vous aurez la certitude d’être en demi-finale ?

On se dit qu’il peut nous rester que trois matchs pour toucher ce que l’on veut toucher. Il faut que l’on soit dans une optique de phase finale dès ce week-end.

L’objectif du top 2 ne date pas du dernier match face à Lyon mais vous ne l’avez jamais vraiment formulé concrètement…

Il me semble qu’on l’a tout de même évoqué juste avant que l’on perde un bon nombre de matchs mais c’est vrai que nous ne l’avions pas visualisé comme nous avons pu le faire avant Lyon parce qu’on savait que si on perdait encore des matchs on ne serait pas dans les deux premiers et peut-être même pas dans le top 6. Quand on est longtemps à la première place on a envie d’y rester et il y a un goût de revenez-y. Bien sûr on espère y rester.

" Je n’avais jamais connu de blessure longue" "

L’après Toulon avait été musclé dans les discussions, sentez-vous que la victoire face à Lyon a définitivement effacé cela ou vous restez encore en alerte ?

Non on est encore en alerte, on n’a pas encore enchaîné les bonnes performances pour le moment. Il faut maintenant enchaîner les bonnes performances pour arriver au bout. Il n’y a plus la place pour les erreurs que l’on a pu faire.

Qu’est ce qui fera la différence techniquement en cette fin de saison ?

Une défense hermétique qui sera la clé des succès de toutes les équipes, des bons enchaînements, de l’opportunisme aussi, à chaque fois que l’on traverse il faudra marquer. C’est vraiment de la précision, le sens des détails et finir tous les coups que l’on peut avoir à jouer sans faire d’erreur en défense. C’est un tout avec le travail de l’ombre comme la conservation du ballon au sol avec des gars qui viennent au soutien. Il faudra que l’on soit constant sur l’ensemble des matchs.

Le fait de se déplacer chez une équipe qui joue gros augmente la difficulté…

On sait que Perpignan est une équipe qui ne lâchera rien même si on prend le score et quelque soit la physionomie du match. C’est sûr que cela sera plus dur que contre une équipe du ventre mou qui pourrait se croire en vacances à la mi-temps on sait qu’avec eux ça ne rigolera pas surtout chez eux avec les supporters qu’ils ont. Il faudra jouer 80 minutes à fond dans tous les cas.

C’est un stade que vous connaissez bien ?

J’avais fait mon premier match à l’aile là-bas il me semble mais sinon je n’y ai pas joué bien souvent.

Quel souvenir gardez-vous de ce stade ?

Pour nous cela s’était plutôt bien passé mais cela reste un stade mythique. Quand nous étions petits on regardait les matchs de phase finale qui se jouaient là-bas. On sait l’atmosphère qu’il y aura et on a bien vu ce qu’ils ont réussi à faire cette saison à domicile.

Bordeaux est la meilleure équipe à l’extérieur cette saison, cela vous met en confiance ?

Oui on a envie de gagner et quand on veut être dans le top 2 il faut avoir la capacité de gagner partout et à n’importe quel moment aussi.

Comment jugez-vous l’état de fraîcheur de l’équipe ?

C’est une saison particulière pour nous car il y a eu beaucoup de blessés au milieu de la saison. Je n’ai pas assez d’expérience pour dire que nous sommes plus frais que les autres mais ce qui est sûr c’est que tout le monde est motivé pour faire une grosse fin de saison.

Vous avez été éloigné des terrains pour une blessure à l’épaule, comment s’est passée la rééducation ?

Ça s’est plutôt bien passé, il n’y a pas eu d’accroc, c’est le principal. Je découvrais un peu car je n’avais jamais connu de blessure longue. Je n’ai pas trouvé le temps si long que cela car j’ai réussi à bosser physiquement et à faire plein de choses, c’est vrai qu’une épaule, ce n’est pas comme un genou on peut continuer à faire pas mal de choses.

Personnellement, vous sentez-vous prêt ?

Le fait d’avoir moins joué c’est vrai qu’il y a sans doute un petit manque de repères mais il faudra aussi mettre à profit le fait que nous sommes plus frais que les autres.