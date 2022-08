À 44 ans, vous avez décidé de ranger le sifflet. Pouvez-vous revenir sur votre décision ?

Il me restait un an sûr de carrière, et en fait, je pense que j’étais un peu usé par la pluriactivité. À côté de l’arbitrage, je suis informaticien. Et ça commençait à me prendre pas mal de temps, puisque j’avais de nombreuses activités en parallèle. Je peinais à joindre les deux bouts. Et puis, je pense que j’arrivais à la fin d’un cycle. Il était temps de passer à autre chose. J’avais de moins en moins de temps pour moi, et lorsque tu n’es pas bien dans ta vie de tous les jours, ça se ressent forcément sur le terrain.

Brive vous a donc contacté…

Exactement, Brive m’a contacté. Et je trouve que c’est une très bonne chose. J’ai joué dans ce club, j’ai toujours eu ce sang blanc et noir qui coulait dans mes veines. En 1997, j’avais d’ailleurs signé mon premier contrat professionnel là-bas. Et l’an dernier, j’ai vu le club un peu en difficulté, avec un nombre de pénalités concédées assez important. On voit donc qu’il y a énormément de travail.

On vous suit.

Que ce soit à Brive ou dans d’autres clubs, la part de l’arbitrage n’est pas assez prise en compte. On voit que les joueurs ont des difficultés avec la règle. Ce sont des automatismes à prendre, des choses à travailler, autant que la technique individuelle. C’est important, les joueurs doivent l’intégrer. Et donc, quand le CAB est venu me proposer ce défi, ça a été l’occasion de passer encore une fois de l’autre côté de la barrière. Voilà, on va tenter l’aventure.

En quoi consistera votre rôle ?

J’interviendrai plusieurs fois par semaine en tant que consultant de la règle et de l’arbitrage. Il y a énormément de travail, on l’a vu ce (vendredi) soir (les Brivistes l'ont emporté 22-17 contre Bristol, en amical). On retrouve de bonnes choses travaillées à l’entraînement, mais également de nombreux éléments à gommer. C’est un travail récurrent. Je le dis souvent, c’est comme les numéros 9 qui travaillent leur passe ou les ouvreurs qui travaillent leur jeu au pied. On doit essayer de mettre toutes les chances de notre côté.

À terme, est-ce envisageable d'intégrer pleinement un staff sportif, à la manière d’Alexandre Ruiz à Montpellier ?

Non, je n’ai pas du tout cette prétention-là. Je viens aussi parce que j’aime mon club, j’aime le CAB. Ça me permet de quitter l’arbitrage tout doucement et de voir les choses d’une autre manière. Au final, je n’ai pas l’ambition, mais j’ai la passion. Je crois que c’est le plus important.