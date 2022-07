"Pour la saison prochaine, il y avait besoin de renouveler et d’amener des compétences nouvelles au sein du staff : Guillaume Vilaceca, qui a montré ses qualités comme entraîneur des espoirs, va nous rejoindre, David Marty va passer entraîneur en chef et responsable de l’exécutif terrain et moi je passe manager général, au-dessus de Zaza et en connection avec lui pour faire le contenu des semaines, le recrutement…", a déclaré le nouveau manager de l'USAP Patrick Arlettaz.