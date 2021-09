Samedi dernier, le Biarritz olympique s’est imposé 28-19 face au Racing. Dominateurs dans le jeu au sol, impressionnants dans l’envie, les Rouge et Blanc ont vécu un après-midi de rêve. Mais la victoire des coéquipiers de Steffon Armitage a cependant été ternie par la grave blessure de Lucas Peyresblanques.

Le talonneur a dû quitter ses partenaires sur civière, après une demi-heure de jeu, fauché dans un ruck. Le joueur de 23 ans a passé des examens en ce début de semaine. Il souffre d’une rupture complète de l’ischio-jambier. Selon nos informations, il sera absent entre quatre et six mois et il ne devrait donc pas refouler les terrains avant 2022.

Pas de joker recherché

Titulaire lors des deux premières journées, Lucas Peyresblanques était auteur d’un très bon début de championnat jusque-là. Depuis la fin de saison dernière et les phases finales de Pro D2, il s’était affirmé comme le numéro un au poste et son absence est, de toute évidence, une grosse tuile pour le club basque.

Cependant, celui-ci ne compte pas prendre de joker médical. Pour cause, le BO dispose encore de deux talonneurs valides dans son effectif professionnel (Romain Ruffenach et François Da Ros) et il a recruté, à l’intersaison, le jeune et prometteur Clément Renaud (21 ans), en provenance de l’UBB.