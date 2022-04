Vous revenez de blessure, comment va votre mollet ?

Ça va bien. On a bien bossé durant ces trois semaines.

Cela vous a permis de récupérer physiquement et mentalement ?

Automatiquement, quand on ne joue pas le week-end, la semaine est moins chargée en intensité mais on a quand même travaillé pour essayer de revenir le plus vite possible.

Aviez-vous la fatigue d'après-tournoi ?

Je ne sais pas... Personnellement, je me sentais très bien. On était tous content de revenir ici pour jouer en club donc non, je n'étais pas trop fatigué.

C'est tout de même important de ménager les corps au vu de la longueur de la saison ?

C'est une saison très longue, mais évidemment que j'aurais préféré ne pas me blesser, et jouer ce match face à Castres et les deux matchs de Coupe d'Europe.

La question du calendrier se pose maintenant, puisque vous êtes encore sur les deux tableaux...

Bien sûr mais on est prévenu, on connaît tout ça. On sait que le staff fait en sorte de nous adapter au maximum avec les matchs qui arrivent. En ce moment ils sont tous importants mais les règles, on les connaît depuis le départ. Nous ça nous plaît, on se régale de jouer. Pour gérer les deux compétitions, ça va être comme toutes les saisons. Ça fait trois ans maintenant qu'on arrive au moins en demi-finale ou en finale. Donc à nous de continuer. On les gère en se régénérant le plus possible la semaine, mais également en travaillant.

Vous vous êtes déplacés avec l'équipe malgré votre blessure, c'était important ?

C'était super de passer un week-end avec l'équipe. Ça faisait un long moment que je n'en avait pas vécu. Ça m'a fait plaisir de monter.

Ce fut la première victoire à l'extérieur depuis le déplacement à Cardiff...

C'est une super chose. Il y a eu un bel état d'esprit de la part de l'équipe. Ce n'est pas facile d'aller gagner là-bas, on sait que l'Ulster est très solide et nous avait mis à mal à Toulouse. C'est super pour nous et j'espère que maintenant, la dynamique va s'enclencher.

Pour votre retour, c'est un gros morceau qui se présente avec Toulon au Vélodrome ?

Ça aussi c'est super. Il nous tarde d'être à samedi, on a fait une bonne semaine. Après, on connaît cette équipe de Toulon. Ils sont sur une très bonne dynamique que ce soit à l'extérieur ou chez eux, avec de gros scores. À nous de nous préparer au mieux sinon on va ramasser.

Jouer au Vélodrome ajoute une dimension particulière ?

C'est un stade qui est magnifique. Si on regarde un petit peu le foot, on s'en aperçoit. On est certains d'être bien accueillis là-bas car c'est à guichets fermés je crois.

Vous avez un souvenir là-bas ?

Une victoire il y a longtemps. C'était encore avec Guy Novès. Je n'y ai fait que deux matchs.

Certains joueurs sont au repos comme Dupont et Ntamack. Pouvez-vous être à fond sur tous les matchs jusqu'à la fin de la saison ?

Évidemment qu'on sera à fond. Aucun joueur n'est irremplaçable. Certes, il y a de gros joueurs qui sont en vacances mais le but c'est d'aller s'accrocher au maximum. On est lucide et on a vu lors de certains matchs, comme contre Montpellier à Ernest-Wallon, il n'y avait pas forcément certains joueurs, mais on a tenu bon. Donc je ne vois pas pourquoi on ne s'y filerait pas à 100% à Toulon et ça ne se passerait pas bien pour nous.

Contrairement aux dernières années, vous n'avez pas beaucoup de marge en vue de la qualification. Comment voyez-vous la situation ?

Il reste quatre matchs, on se déplace deux fois, on en reçoit deux. On sait que c'est hyper serré donc le moindre point va être important. Toutes les saisons, à la fin, c'est comme ça. Pour rentrer dans les six premiers, c'est très compliqué donc on va se battre pour y rester jusqu'au bout.

Cheslin Kolbe, votre ancien coéquipier, ne joue pas ce match. C'est une déception ou un soulagement ?

Un peu des deux. C'est vrai qu'on aurait aimé le voir sur le terrain, mais tant mieux qu'il soit absent, car c'est un très gros joueur. Ils ont quand même de gros joueur qui vont le remplacer donc on ne va pas s'emballer et ça va être compliqué quand même.