C’est l’histoire d’un mec débarqué dans le Tarn en 2011 sur la pointe des pieds, s’apprêtant à marquer le Top 14 durant pas moins de onze saisons. Nous sommes à l’été 2011, le CO vient de voir partir Sébastien Tillous-Borde à Toulon. Thierry Lacrampe, recruté au poste de demi de mêlée pour compenser ce départ, se blesse, ce qui pousse les dirigeants castrais à chercher un joker médical. Leur dévolu est jeté sur un joueur des Lions de Johannesburg, nommé Rory Kockott. L’histoire était en marche.

En quelques semaines, le nouveau numéro neuf met tout le monde d’accord et s’installe dans le quinze de départ tarnais. Dès sa première saison, il dispute 27 rencontres de championnat, dont 15 en tant que titulaire. Kockott n’est alors "qu’un" bon joueur de Top 14, mais va changer de dimension la saison suivante.

1er juin 2013, le jour de gloire

La saison 2012/2013 est celle de la révélation. Le CO sort d’une demi-finale perdue face à Toulouse et compte bien retrouver la phase finale dès la saison suivante. Pour cela, le staff castrais, dirigé par Laurent Travers et Laurent Labit peut compter sur son demi de mêlée sud-africain pour arriver à ses fins.

Joie Rory Kockott - 02.03.2013 - Castres Montpellier - 20eme journee du Top 14Icon Sport

Kockott est irrésistible, mettant à mal n’importe quelle défense qu’il croise. Titulaire indiscutable, il disputera cette fois 28 matchs, dont 24 en tant que titulaire. Mieux il franchira la ligne à 8 reprises. Un statut qui a changé, et qu’il va démontrer lors de l’aventure castraise jusqu’au au bouclier de Brennus. Après deux magnifiques victoires face à Montpellier et Clermont, le CO se rend au Stade de France pour y affronter l’ogre toulonnais.

Loin d’être favoris, les Tarnais doivent réaliser le match parfait pour s’imposer. Et ça Rory Kockott l’a bien compris. Le meneur de jeu bleu et blanc gagne son duel à distance face à Frédéric Michalak en jouant parfois avec la règle. Juste avant la pause, en filou, il trompe toute la défense varoise d’une feinte de passe d’école pour terminer sa course entre les poteaux. Une action qui prouvera une chose, Kockott est un joueur à part. Le CO soulève ce soir-là le cinquième Brennus de son histoire et le demi de mêlée est élu meilleur joueur du championnat sur la saison 2012/2013.

Une image parfois décriée

Certains l’adorent, d’autres le détestent. Une chose est certaine, Rory Kockott ne laisse personne indifférent. Un caractère bien trempé et des gestes parfois à la limite, qui peuvent être vus comme agaçants. En bon vieux demi de mêlée, le Sud-Africain n’aura jamais cesser de faire déjouer ses adversaires, tout en les crucifiant au moment propice, la gonfle entre ses mains.

Un évènement n’aura aidé en rien à redorer l’image parfois écorchée de l’ancien joueur des Sharks. Lors de la saison 2013/2014, le Castrais signe un pré-contrat avec le Rugby Club Toulonnais. Alors que le RCT pensait avoir réalisé une signature d’envergure, le CO rachète finalement ce pré-contrat quelques semaines plus tard. Au final, Rory Kockott restera dans le Tarn et ne le quittera plus. Bon nombre d’amateurs de ballon ovale se souviennent de l’accueil électrique du public de Mayol au demi de mêlée castrais après cette "affaire".

2018 : grands joueurs, grands matchs

Les années passent et Rory Kockott est encore là, au plus haut niveau. Après avoir découvert le quinze de départ entre 2014 et 2015 (11 sélections au total), le Castrais est toujours le chouchou du stade Pierre-Fabre mais surtout dans les premières positions du championnat avec son club.

Avec encore 2013 en tête, le CO est encore une fois qualifié pour la phase finale de Top 14, avec le statut d’outsider qu’il aime tant. Toulouse en barrage, le Racing 92 en demi-finale puis Montpellier en finale. En 2018, Rory Kockott, encore une fois exceptionnel, soulève son deuxième bouclier de Brennus et entre définitivement dans la légende.

Rory Kockott - 2018Icon Sport

Quelques mois après, Christophe Urios ironisera sur cette finale, durant laquelle le meneur de jeu montpelliérain Ruan Pienaar, était complètement passé à côté. "On avait missionné quelqu’un pour lui crier dans les oreilles, avait avoué le coach tarnais de l’époque, sourire aux lèvres. Force est de constater que cela avait pas mal fonctionné." On vous laissera le soin de deviner à qui pensait l’actuel homme fort de l’UBB…

Une fin d’aventure en dents de scie

Et oui, après onze saisons à arpenter les pelouses du Top 14, Rory Kockott raccroche les crampons. Un fin de parcours sur le terrain qui ne s’est pas terminée de la meilleure des manières. Passé numéro trois dans la hiérarchie des demis de mêlée au CO, l’international français a assisté depuis les tribunes à la fin de saison tarnaise, terminée au Stade de France face à Montpellier. Pas la meilleure fin, mais le demi de mêlée aura su rester professionnel pour apporter toute son expérience au groupe bleu et blanc, rajeuni depuis quelques saisons.

C’est donc après 238 matchs de Top 14 et 42 de Coupes d’Europe que le Sud-Africain va passer de l’autre côté de la barrière. Cela a été officialisé il y a quelques jours, Kockott va devenir l’entraîneur de la défense du CO à partir de la saison prochaine. Les arbitres de notre cher championnat n’ont plus qu’à espérer une chose, c’est qu’il ne soit pas aussi bavard en bord de pelouse que ce qu’il nous a tous habitués.