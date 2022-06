Quel a été votre discours de capitaine cette semaine ?

Avec Yacouba Camara, Geoffrey Doumayrou ou Benoît Paillaugue, on a tous tenu des discours tout au long de la semaine. C’est Yacouba qui donnera les dernières consignes tactiques. On est concentrés et on a très bien travaillé cette semaine. On avait juste 2-3 derniers petits réglages à faire, mais c’est avant tout un réel plaisir de goûter à nouveau à ces phases finales. Personnellement, c’est quelque chose qui m’a animé pratiquement tout au long de ma carrière. C’est une date que j’avais notée dans mon agenda en espérant que je pourrai fêter dignement mon anniversaire un peu plus tard.

Que pensez-vous de cet adversaire bordelo-béglais avec lequel vous avez lutté en haut du classement durant toute la saison ?

C’est une équipe des plus complète avec plein de talents. On s’est tiré la bourre avec eux quasiment toute la saison pour les deux premières places avant de se faire coiffer sur le fil par Castres qui a terminé premier. Cela a été une longue bataille, un long marathon avec l’UBB. Nous avons la chance d’avoir été qualifiés directement en demi-finales, mais les Girondins se présentent avec beaucoup de confiance après leur belle victoire contre le Racing 92 en barrages. À nous d’arriver prêts car ce sera un tout autre match que nos confrontations de la saison régulière.

" On arrive armés "

Les Unionistes vivent des semaines tendues. Est-ce que cela entre en compte en vue de votre opposition de samedi ?

C’est vrai qu’on a beaucoup parlé d’eux, mais on ne s’en préoccupe pas trop. On a tellement de choses à gérer en interne au MHR qu’on ne se concentre que sur notre travail. On a eu la chance aussi d’avoir une semaine de récupération supplémentaire et d’observer l’UBB en barrages. On leur laisse leurs histoires et j’ai évité d’appeler les joueurs que je connais dans ce club cette semaine pour savoir ce qu’il se passait. On a réalisé une bonne semaine de préparation et on arrive armés pour cette demie.

Personnellement, vous vivez votre dernière saison pro. Parvenez-vous à faire abstraction de ce contexte ?

C’est forcément dans un coin de ma tête. Mais comme je mets toujours le collectif devant moi, c’est l’équipe qui prime. Depuis le début de saison, quand j’ai attaqué la préparation physique, je sais que tout est une dernière fois. Je profite et je savoure mais je ne compte pas m’arrêter samedi soir. J’espère donc que l’on va faire un gros match et qu’on donnera rendez-vous à tout le monde au Stade de France pour la finale.

Guilhem Guirado - MontpellierIcon Sport

En quoi votre saison passée qui a été compliquée avant de finir en apothéose avec le titre en Challenge Cup influe-t-elle sur votre parcours actuel ?

Le groupe est assez jeune en termes d’expérience commune. Cela étant, une grosse ossature de notre équipe a joué des matches de phases finales et à forts enjeux la saison dernière. Des joueurs de maturité comme Geoffrey Doumayrou nous ont aussi apporté leur expérience pour disputer ces matches-là. Peut-être que moins de personnes parlent en bien de Montpellier qui n’a pas l’habitude de parler haut et fort mais ce n’est pas grave. Le plus important est de se faire entendre dès le coup d’envoi.