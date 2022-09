Jono Gibbes salue l'importante expérience du pilier champion d'Europe en 2013 avec Toulon. "C’est un très solide droitier de notre championnat où il a près de 15 ans d’expérience. Il en connait le rythme, l’engagement et les exigences mais aussi la quasi-totalité des piliers qu’il aura à affronter et qu’il a déjà croisés. Nous allons nous servir de son expérience et de ses qualités pour renforcer l’axe droit de notre pack en épaulant Cristian mais aussi en offrant à Giorgi (Dzmanashvili), dont il partage la culture et la langue, une nouvelle opportunité de gagner du temps dans son apprentissage et son développement".