Castres - Montpellier

Forts de 10 matchs consécutifs sans défaite, les Montpelliérains se déplacent sur la pelouse de Pierre Fabre pour rencontrer des Castrais défaits la semaine dernière face au Racing. Alors tout porte à croire que cette rencontre sera disputée et serrée, mais la revue d'effectif que devrait effectuer Philippe Saint-André en laissant au repos de nombreux cadres pourrait faire pencher la balance en faveur de Castres. D'autant qu'en cas de victoire, Rory Kockott et ses partenaires pourraient se rapprocher à quelques points du podium.

Notre pronostic: Victoire de Castres

Biarritz - Toulon

Le match de la peur. Le dernier, Biarritz, reçoit Toulon, 12e qui n'a que deux points d'avance sur la zone rouge. La victoire est obligatoire pour les deux équipes si elles veulent entretenir l'espoir d'un maintien en fin de saison. Mais une seule sortira vainqueur de ce duel à couteaux tirés. La ferveur d'Aguiléra fait que ce match à tout d'un traquenard pour les Toulonnais qui n'ont pas le droit à l'erreur. Mais la prise de conscience de la situation dans laquelle le club varois est ajoutée à la qualité individuelle qui compose l'effectif de Franck Azéma nous font penser qu'un sursaut d'orgueil pourrait s'opérer dès ce week-end. Après le Stade français puis Lyon et avant d'aller à Montpellier, Toulon ne semble pas être la proie idéale pour engranger une dynamique positive côté basque.

Notre pronostic: victoire à l'arrachée de Toulon, bonus défensif pour Biarritz

Bordeaux-Bègles - Pau

S'ils restent sur trois défaites consécutives, les Bordelais n'en sont pas moins leaders du championnat. Mais leur avance en tête a chuté à un seul petit point à cause de ces défaites. La victoire est donc non pas capitale mais importante pour retrouver de la confiance en vu du sprint final de la course aux deux première places. Les Palois quant à eux sont 11e de Top 14 et assurés de le rester à l'issue de la 20e journée, peu importe le résultat. Dans ce contexte, tout porte à croire que les joueurs de Christophe Urios vont renouer avec la victoire dans un Chaban Delmas sûrement plein. Un stade Chaban Delmas qui pourrait retrouver sa pépite Matthieu Jalibert de retour à l'entraînement cette semaine après plusieurs semaines d'indisponibilité.

Notre pronostic: victoire de Bordeaux

La Rochelle - Brive

Les Rochelais ont l'obligation de l'emporter contre Brive s'ils veulent conserver un espoir de qualification avant d'affronter successivement Toulon, le Racing et Bordeaux sur les trois prochaines journées. Face à eux se dressent des Corréziens qui ont bien négocié le mois de février avec deux victoires et nul mais qui devraient laisser plusieurs cadres de l'effectif au repos ce week-end. La victoire tend donc les bras aux Maritimes qui n'ont que trois points de retard sur la 6e place.

Notre pronostic: Victoire bonifiée de La Rochelle

Perpignan - Racing

On connaît la ferveur d'Aimé Giral qui pousse souvent très fort derrière ses joueurs pour les pousser vers la victoire. Mais en face c'est une des équipes les plus en forme du championnat en 2022 qui se présente, le Racing. Forts de six succès consécutifs, les Racingmen vont nourrir des ambitions naturelles en terre catalane. D'autant que les hommes de Patrick Arlettaz et David Marty ne sont pas en confiance avec deux revers d'affilée dont le dernier cinglant sur la pelouse de Marcel Michelin 52-12.

Notre pronostic: Victoire du Racing, bonus défensif pour Perpignan

Clermont - Lyon

Privé de nombreux joueurs sur blessures, notamment à la charnière, Clermont reçoit l'armada lyonnaise avec toutes ses stars (Tuisova, Berdeu, Couilloud, Taufua...). Les Clermontois ont certes gagné facilement face à Perpignan la semaine dernière 52-12, mais avant ça ils restaient sur quatre matchs sans victoire. À l'inverse des Lyonnais qui n'ont perdu qu'un seul de leur six derniers matchs et qui ont là une chance de remonter sur le podium du championnat, en cas de défaite de Montpellier et/ou Bordeaux.

Notre pronostic: victoire de Lyon, bonus défensif pour Clermont

Stade français - Stade toulousain

Notre pronostic: victoire du Stade français, bonus défensif pour Toulouse