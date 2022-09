« Ça fait pas mal de temps que j’étais en contact avec Toulouse, ça ne s'est pas fait avant, mais maintenant c’est fait. », confiait l’ancien Rochelais en conférence de presse ce vendredi, et on a comme l’impression que ce moment Arthur Retière l’a toujours attendu. Rentré à la 52e minute lors du match contre Bordeaux, il a fait preuve d’une agressivité et d’une hargne qui ne laissait aucun doute, il joue enfin en rouge et noir et il veut prouver qu’il faudra compter sur lui.

Et puis dans la capitale occitane Arthur Retière est un peu comme à la maison, « Mon frère m’a beaucoup aidé, et puis je connaissais pas mal de mecs ici, forcément ça a été plus facile pour s’intégrer. », confirmait le principal intéressé. Effectivement, son frère Edgar, lui est un produit de la formation toulousaine, et il commence à faire parler de lui notamment avec les Bleus des U20. Même si à Toulouse, il n’a pas encore goûté aux joies de l’équipe pro, ça ne saurait tarder, le jeune ouvreur de 21 ans est suivi de près par le staff d’Ugo Mola. Alors au moment de s’imaginer former une charnière avec son frère, Arthur retire ne se cache pas, « Ce serait exceptionnel, on n'y aurait même pas pensé quelques temps en arrière, mais le fait que je sois aujourd’hui à Toulouse on s’en rapproche un peu plus ! ».

Une polyvalence au service du collectif

Car oui, même s'il le confirme il est « plus à l’aise à l’aile », car c’est le poste qu’il a le plus occupé ces dernières saisons, l’un des atouts principaux de l’ailier de poche, c’est sa polyvalence. Demi de mêlée, sur les ailes, à l’arrière, Arthur Retière sait tout faire, et c’est à coup sûr ce qu’il lui fera gagner du temps de jeu dans un effectif toulousain toujours aussi XXL. Et l’ancien du Racing est prêt à se mettre au service du collectif, « ce n'est pas moi qui fais l’équipe, mais s'il faut dépanner à un autre poste, je le ferai, je respecterai les choix du coach. »

Arthur Retière est bel et bien là au service du collectif et ça paye. Deuxième match et première titularisation, à l’aile cette fois contre Toulon ce dimanche (21h05). Il pourrait bien laisser sa place à un certain Ange Capuozzo, qui connaîtrait ses toutes premières foulées avec le maillot du Stade Toulousain.

Par Pierre Magne