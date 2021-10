Difficile de détacher l'image de Franck Azéma de celle de Clermont. Pourtant, l'entraîneur avait connu le Brennus avec l'Usap comme adjoint bien pris ses fonctions à Toulon. Et d'ailleurs il retournera au stade Marcel-Michelin la semaine prochaine pour des retrouvailles qui seront pour le moins spéciales... Avant que les performances déclinent ces dernières saisons, son ASM fut l'une des plus belles équipes de la dernière décennie. Un jeu en mouvement rapide qu'il était délicat d'arrêter. Le titre de champion de France en 2017 était comme le couronnement de la décennie pour une équipe clermontoise qui avait dominé le RCT.

Les choix tactiques les plus marquants avaient eu lieu en demi-finale contre le Racing à Marseille. Juste après la défaite en finale de Coupe d'Europe contre les Saracens, Franck Azéma avait décidé de lancer Damian Penaud, 20 ans à peine, quitte à se passer des services d'Aurélien Rougerie, véritable monument à Clermont. L'arrière du XV de France Scott Spedding était préféré à Nick Abendanon, dans le but de faire retrouver à l'Anglais sa place fétiche. Quant à Alivereti Raka, il était titularisé dans un match où la défense serait primordiale. Judicaël Cancoriet prenait lui la place d'Alexandre Lapandry, pourtant l'auteur d'une très bonne saison et qui a l'expérience de ces rencontres-là. Cette épopée jusqu'au Brennus avait permis de faire éclore une génération de jeunes talents tels que Penaud, Raka, Cancoriet mais aussi Arthur Iturria et Patricio Fernandez.

" Je serai lié à vie avec Franck "

Mais toute bonne chose a une fin et l'aventure d'Azéma en Auvergne devait bien se terminer à un moment ou à un autre. En avril dernier sur Sud radio, Benjamin Kayser déclarait : "Franck Azéma a été l'homme de la situation pendant un bon bout de temps, il a fait un super boulot avec tout son staff. Il a ramené des titres et il a l'humilité de dire que c'est le moment de partir car son discours commence à s'éroder." A la situation sportive complexe lors de la saison 2020-2021, avec une qualification arrachée in extremis, se rajoute tout un imbroglio autour du départ du technicien, qui n'est pas en fin de contrat mais qui trouve avec l'ASM un accord pour partir. Les discordes avec le président Jean-Michel Guillon ne cessent pas pour autant. Et son départ à l'issue du barrage perdu contre Bordeaux-Bègles n'est pas à la hauteur des services rendus au club.

Top 14 - Benjamin Kayser (Clermont) face à PerpignanIcon Sport

Le demi de mêlée Morgan Parra commentait son histoire avec l'entraîneur dans les colonnes de Midi Olympique : "J'en garderai plein de souvenirs. Des très bons et des moins bons car nous n'avons pas toujours été d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a toujours dit les choses, et qui a toujours accepté de les entendre. C'est quelqu'un d'humain, qui m'a fait grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. J'ai passé tellement d'années avec lui, depuis ses débuts en tant qu'entraîneur des trois-quarts, puis comme entraîneur principal. Nous avons remporté un titre ensemble, et comme je le dis souvent ce titre noue lie à jamais. Tous ceux qui l'ont remporté ensemble sont liés à jamais, et je serai lié à vie avec Franck."