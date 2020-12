Le joueur de 23 ans, ancien des Brisbane Broncos (Rugby à XIII), était arrivé cet été à Bayonne. Mais son bail sur la côte basque avait mal débuté avec une entorse au genou contractée dès la 2e journée. Père célibataire d'une petite fille restée au pays, Perese avait demandé à effectuer une partie de sa convalescence dans son pays, ce que son club avait accepté. De retour en France, il avait enchainé trois matches entre la fin novembre et début décembre avant d'être hospitalisé le 6 décembre au matin suite à une absorption massive de médicaments le lendemain de sa dernière apparition sur un terrain contre Toulouse (20-24).

Perese était depuis en arrêt maladie et suivi psychologiquement. Malgré son contrat courant jusqu'en juin 2022, son retour en Australie pourrait être définitif selon Sud Ouest, qui a indiqué que le joueur aurait fait ses adieux à ses équipiers via leur groupe commun de messagerie. Avant de rejoindre l'Aviron, Perese avait eu affaire à la justice de son pays au printemps dernier après avoir été arrêté en possession de drogue en février et inculpé de trafic de substances illégales. Limogé par les Broncos puis mis en liberté sous caution, il avait finalement bénéficié de la clémence de la justice du Queensland, qui avait levé la procédure judiciaire pour lui permettre de quitter le territoire australien.