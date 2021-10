Isa, Toulouse-Castres, hécatombe au Racing... Tout ce qu'il faut savoir de la 8ème journée de Top 14

Les matchs :

Samedi 23 octobre : ASM Clermont - Section paloise à 15 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Biarritz - CA Brive à 15 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Union Bordeaux-Bègles - USA Perpignan à 15 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Stade français - Lou rugby à 15 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Racing 92 / Montpellier à 17 heures / Live Rugbyrama

Samedi 23 octobre : Stade toulousain - Castres olympique à 21 heures / Live Rugbyrama

Dimanche 24 octobre : Stade rochelais - Rugby Club Toulonnais à 21h05 / Live Rugbyrama

Les arbitres :

Clermont - Pau : L.Cayre assisté de N.Datas, S. Crapoix et R.Aiguebonne. Arbitre vidéo : E.Gauzins

Biarritz - Brive : L.Ramos assisté de F.Hourquet, F.Chazal et C.Le Gall. Arbitre vidéo : D.Grenouillet

Bordeaux - Perpignan : B.Rousselet assisté de S.Minery, F.Masse, L.Sacarot et M.Dagnon. Arbitre vidéo : P.Dellac

Stade français - Lyon : J.Dufort assisté de M.Chalon, T.Mallet, S.Desvaux, et S.Brayelle. Arbitre vidéo : L.Cardona

Racing 92 - Montpellier : V.Praderie assisté de R.Poite, C.Coussan, F.Girard et T.Joly. Arbitre vidéo : E.Briquet Campin

Toulouse - Castres : M.Raynal assisté de M.Noirot, C.Bats, Y.Vals et H.Samora. Arbitre vidéo : P.Bonhoure

La Rochelle - Toulon : P.Brousset assisté de P.Nuchy, S.Jaymes et E.Jarrin. Arbitre vidéo : C.Marchat

Les chaînes et commentateurs :

Bordeaux-Bègles - Perpignan en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : Commentaire sur site : Philippe Groussard / Jenny Demay - Commentaire Multirugby : Nicolas Fontaine

Stade français - Lyon en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : Commentaire sur site : Nicolas Souchon / Romain Magellan - Commentaire Multirugby: Pierre Robin

Biarritz - Brive en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : Commentaire sur site : Nicolas Dupin de Beyssat / Thomas Glavany - Commentaire Multirugby: Lucas Vola

Clermont - Pau en direct sur Canal + Décalé et Rugby + : Commentaire sur site : Arthur Bourdeau / Romain Amalric Commentaire Multirugby: Thibault Martinez-Delcayrou

Racing 92 - Montpellier en direct sur Canal + : Commentaire - Philippe Fleys / Marie-Alice Yahé / Romain Lafitte

Toulouse - Castres en direct sur Canal + : Commentaire - Bertrand Guillemin / Franck Azéma / François Plisson

La Rochelle - Toulon en direct sur Canal + : Commentaire - Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Toulouse - Castres

C'est le derby du week-end, celui que les Toulousains comme les Castrais attendaient avec impatience. Samedi soir le Castres Olympique se déplace sur la pelouse d'Ernest Wallon pour tenter de faire tomber le champion en titre pour la deuxième fois de la saison (défaite face à Lyon la semaine dernière). Une affiche plus qu'alléchante et un rendez-vous que les supporters n'avaient pas l'intention de raté puisque ce match se jouera à guichets fermés. Certes, c'est un derby qui reste quoi qu'il arrive un évènement important mais il y a autre chose... On parle bien évidemment du troisième ligne gersois, Anthony Jelonch qui affrontera pour la première fois ses anciens coéquipiers du CO sous les couleurs toulousaines. En espérant que ce match entre le leader toulousain et ce Castres olympique ambitieux tienne toutes ses promesses.

La stat' : 13, hécatombe au Racing 92

L'effectif de Laurent Travers est mal en point c'est le moins que l'on puisse dire... Le dernier déplacement des Franciliens à Toulon a coûté très cher. Baptiste Chouzenoux, Teddy Baubigny, Gaël Fickou (en photo), Eddy Ben Arous (entorse du genou), Olivier Klemenczak (déchirure) et Bernard Le Roux se sont tous blessés à Mayol et seront absents face à Montpellier, ce week-end.

Pour les internationaux Le Roux et Fickou, il s’agit d’un tympan percé pour le premier et d’un léger coup au genou pour le second. Leur participation au rassemblement du XV de France n’est pas remise en cause. Cette hécatombe fait considérablement grossir l’infirmerie déjà occupée par Fabien Sanconnie, Teddy Iribaren, Camille Chat, Louis Dupichot (clavicule fracturée), Baptiste Pesenti, Teddy Thomas et Wenceslas Lauret. En tout et pour tout, le Racing pleure donc treize blessés.

Le joueur à suivre : Isa, plus fort que les blessures

Titulaire contre le Racing 92 alors même qu’il était annoncé " blessé " trois jours plus tôt, c’est peu dire que le retour de Facundo Isa était particulièrement attendu sur la rade. En effet, depuis la blessure (au scaphoïde de la main gauche) de Sergio Parisse, et alors que le repositionnement provisoire de Leone Nakarawa en numéro 8 n’avait pas réellement donné satisfaction, tout le monde attendait que le tank argentin retrouve les terrains. Et quand, alors qu’il devait manquer six semaines de compétition (fracture d’un doigt de la main droite), " Facu " revenait au bout de quatre, c’est tout un club qui respirait. " Le chirurgien m’a dit qu’il ne fallait pas jouer. Les médecins du club ont dit la même chose, et que je prenais trop de risque, confiait Isa à Rugbyrama deux jours après la rencontre. Mais ils m’ont dit que si j’avais vraiment envie, c’était ma décision. "

Top 14 - RCT - Facundo Isa lors du match contre le Racing 92 le 16 octobre dernier.Icon Sport

Un deuxième retour express pour l’Argentin cette saison, déjà revenu avec un mois d’avance suite à une blessure à la cuisse contractée en août. Isa plus fort que les blessures ? En tout cas, convaincu que son doigt allait tenir, le troisième ligne démarrait la rencontre contre le Racing 92 en qualité de titulaire, et retrouvait immédiatement son incroyable abattage. Mais le Puma (28 ans, 34 sélections) parviendra-t-il à confirmer son retour en pleine forme dimanche, dans son duel qui devrait le voir affronter frontalement à Grégory Alldritt ? Il ne fait en tout cas aucun doute que Facundo Isa sera à nouveau la caution combat du RCT, dimanche à Marcel-Deflandre.