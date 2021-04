Gonzalo Quesada: "On a envoyé un message"

Que retenez-vous de la dernière victoire face à la Section paloise ?

Le contenu m'a plus, il y eut de très bons moments de rugby. L'état d'esprit fut satisfaisant, aussi. […] Pourtant, on a joué un match en sept semaines et les joueurs manquaient de rythme. Les histoires autour de l'équipe n'ont pas aidé la préparation, non plus. Malgré ce contexte, les joueurs ont répondu présent.

Avez-vous été touché par les critiques s'étant abattues sur l'équipe après le départ de Gaël Fickou au Racing 92 ?

On sait où on va. On sait comme on travaille. Le monde extérieur nous juge, prend position. Il y a plusieurs fois, avant le match contre Pau, où nous avons été surpris d'être cités par telle ou telle personne du monde du rugby. On l'a moyennement vécu et, à ceux qui pensaient que le Stade français avait oublié comment jouer au rugby, on a envoyé un message .

Au milieu du terrain, Waisea et Jonathan Danty ont été très bons. Il y a donc une vie sans Fickou...

Gaël est un super joueur mais chez nous, ça a beaucoup tourné sans lui cette saison. Alex Arrate et Julien Delbouys ont par exemple été très bons lorsque nous avons fait appel à eux. Mais concernant Joanthan Danty et Waisea, il était en effet important qu'ils fassent un bon match face à Pau. Ils ont répondu présent.

Quoi d'autre ?

On ne se prend pas pour d'autres. Le Stade français reste une équipe en reconstruction. Mais quand nous maîtriserons les rencontres pendant 80 minutes, nous pourrons poser des problèmes à un grand nombre d'équipes. Tant que nous ne sommes pas hors du coup, nous allons nous battre pour tenter d'accrocher la qualification. Je ne suis pas très bon en maths mais je comprends que ce sera mort si on perd l'un de nos quatre prochains matchs.

De quelle manière abordez-vous le derby francilien ?

J'espère que nous serons dans le même état d'esprit que face à Pau. Il faudra néanmoins monter d'un cran ou deux, si nous voulons rivaliser avec les Racingmen. Nous devrions compter sur les retours à la compétition de Tala Gray, Nicolas Sanchez et Yoann Maestri.