Une page se tourne au RCT. Ce lundi le club va officialiser et confirmer par communiqué de presse une information parue chez nos confrères de L’Équipe dans leur édition du 30 novembre : le président Mourad Boudjellal a vendu et cédé l’intégralité de ses parts au sein de la SASP et quittera le pouvoir à l’issue de la saison. Un changement de gouvernance qui s’est joué en trois actes. En juin 2018, Bernard Lemaître homme d’affaires installé à Marseille, débarque dans l’actionnariat du RCT en y injectant 4 millions d’euros.

Ce dernier affirme vouloir rester simple actionnaire, mais dans la course à l’armement du Top 14, Toulon et Mourad Boudjellal n’ont plus les moyens de leurs ambitions. Le modèle économique du club triple champion d’Europe devient caduc. Les délocalisations à Marseille ou Nice, mais aussi la billetterie et le merchandising ne suffisent plus à boucler un budget qui dépasse les 30 millions d’euros. Il y a deux ans, Boudjellal est contraint pour la première fois de remettre au pot sur ses deniers personnels pour combler un premier trou de l’ordre de 2 millions d’euros.

Sportivement aussi, le club glisse lentement vers le ventre mou du championnat. La saison passée, l’an I de l’ère Patrice Collazo, aura été celle de l’échec : éliminé en phase de poule en Coupe d’Europe, classé à une piteuse 9e place en Top 14. Pour faire face aux difficultés financières et à un déficit d’exploitation de plusieurs millions d’euros, Lemaître participe à une nouvelle augmentation de capital et détient près de 44 % des parts du club.

[...]

