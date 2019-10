"On a des choix un peu plus réduits en attendant Seuteni et Radradra", Frédéric Charrier doit faire avec la blessure de Rémi Lamerat pour le dernier match d'octobre du Top 14. Mais avec Seta Tamanivalu et Jean-Baptiste Dubié, tous deux marqueurs contre l'ASM, il possède un duo qui assure largement la route. Cette année, avec le retour des deux mondialistes Radradra et Seuteni, l'entraîneur des lignes arrières aura à sa disposition un choix élargi de centres, qu'il pourra faire jouer en fonction des oppositions et des blessures. Petit tour d'horizon des trois-quarts centre de l'UBB.

Lamerat : "un joueur de haut-niveau tout simplement"

Un joueur de haut-niveau, qui a beaucoup d'expérience, qui est assez complet. Je l'ai connu à Castres, la première année de son arrivée. Après, il est parti à Montferrand. C'est un joueur de niveau international qui a des qualités physiques, techniques au-dessus de la moyenne. C'est un puncheur, un joueur qui a une grande activité. Un joueur de haut-niveau tout simplement.

Tamanivalu : "plus dur dans le un contre un"

Seta était un peu blessé au départ. Ce n'était pas facile pour lui. La langue, une nouvelle culture, il y avait beaucoup de choses qui changeaient pour lui. Il a fallu le remettre en route cette année. Déjà, on a fait en sorte qu'il revienne physiquement à son meilleur niveau, qu'il "sèche" un peu et retrouve son poids de forme. Petit à petit, il y arrive. On a besoin de l'accompagner pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui. Et c'est en train de venir. Après, c'est un joueur de haut-niveau parce c'est quand même un All Black.

Ce n'est pas un joueur anodin. C'est quelqu'un de très puissant, costaud, capable de porter le ballon. Il est aussi capable de jouer debout. C'est un registre différent de celui de Rémi, dans le sens où il va avoir moins d'activité que Rémi mais il sera plus dur sur le un contre un, sur l'homme.

Dubié : un joueur "qui sait bien faire jouer les autres"

C'est un joueur très intelligent, au registre différent de celui de Rémi ou Seta. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il cherche à faire le même jeu. Lui, c'est vraiment un joueur qui est capable de réguler une ligne, qui communique beaucoup, qui sait bien faire jouer les autres. Jean-Baptiste est capable de jouer la tête haute, donc de bien lire les défenses. Et c'est ce qu'il nous amène parfaitement depuis le début de la saison.

Radradra, un joueur "capable de faire de grosses différences"

Je ne connais pas encore bien Semi Radradra, car il est parti à la Coupe du monde. Je le connais pour l'avoir étudié quand on jouait l'an dernier contre l'UBB avec Castres. C'est un joueur qui est capable de faire de grosses différences. Offensivement, il apporte une plus-value avec ses capacités d'éliminer les joueurs, dans le un contre un. C'est un joueur très dangereux individuellement.

Seuteni : "un profil différent capable de jouer en 10"

Premier atout, UJ Seuteni et Ben Botica se connaissent déjà, car ils ont évolué ensemble. C'est un joueur qui est un "mix" entre un joueur costaud porteur de balles et un joueur capable de faire jouer les autres. C'est un profil encore différent qui a aussi cette capacité de pouvoir jouer "10". Cela nous amène un choix et des associations intéressantes en fonction des oppositions et des conditions dans lesquelles on va jouer.

Desaubies : "on compte sur lui à l'avenir"

C'est un jeune joueur. On le prépare et on espère l'utiliser dans la saison. Il jouait "10" en espoirs et on l'a repositionné au centre. On veut le voir évoluer dans ce registre. C'est un joueur qui va vite, qui a des mains, qui est capable d'être puncheur. On compte sur lui à l'avenir. Il a un bon potentiel. Il travaille bien avec nous dans le groupe pro et j'espère qu'il va arriver à matcher rapidement.

Connor : "une possibilité"

Ce week-end, notamment, Blair était remplaçant au centre. C'était une possibilité. Mais quand tout le monde va rentrer, Blair sera positionné sur le poste d'ailier.